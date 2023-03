Pixel 8 Pro: Spekulationen über neuen Kamerasensor – vieles spricht für ein Google-eigenes LiDAR-System

Kürzlich sind erste Leaks zu den Pixel 8-Smartphones aufgetaucht, die bereits einige interessante Details zur kommenden Smartphone-Generation verraten haben. Von besonderem Interesse war die Rückseite des Pixel 8 Pro, denn dieses besitzt wohl einen weiteren Sensor im Kamerabuckel, der noch für Rätselraten sorgt. Es spricht einiges dafür, dass Google ein LiDAR oder eine ähnliche Technologie unterbringen wird.



Das Pixel 8 Pro dürfte sich in diesem Jahr etwas deutlicher vom kleinen Bruder abheben, als das bei den vorherigen beiden Pixel-Generationen der Fall gewesen ist. Der auffällige Unterschied, neben der Displaygröße, findet sich stets auf der Rückseite, nämlich innerhalb des Kamerabuckel. Das Pro-Modell verfügt über einen zusätzlichen Sensor mit optischer Zoomfunktion, während der kleine Bruder darauf verzichten muss. Auch bei der 2023er-Generation wird das nicht anders sein.

Beim diesjährigen Pro-Modell soll sich neben den drei Kameralinsen und dem LED-Blitz noch ein weiteres Element befinden, das unter dem LED-Licht platziert ist und noch für Rätselraten sorgt. Aus den CAD-basierten Renderbildern gehen keine Informationen hervor und andere Quelle sind gut sieben Monate vor dem erwarteten Release eher noch nicht zu erwarten. Die Spekulationen reichen vom Tiefenscanner über einen LiDAR-Sensor bis hin zu einem Makrosensor. Letztes ist meiner Meinung nach sehr unwahrscheinlich und die ersten beiden haben gewisse technische Überschneidungen.

Es ist tatsächlich recht wahrscheinlich, dass Google dem Pixel 8 Pro als erstes Android-Smartphone überhaupt einen LiDAR-Sensor spendiert, der sich in keinem aktuellen Android-Gerät befindet und somit ein echtes Novum am Markt wäre. Novum allerdings nur in der Android-Welt, denn Apple verbaut solche Sensoren bereits seit zweieinhalb Jahren in den iPhones und hat durch dieses seit Herbst 2020 ein Alleinstellungsmerkmal.









Warum Google einen LiDAR-Sensor verbauen könnte

Es gibt viele Gründe, warum Google einen LiDAR-Sensor im Pixel 8 Pro verbauen könnte: Erstens wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis andere Smartphone-Hersteller neben Apple auf den Zug aufspringen können und auch Google es ohnehin eines Tages bringen muss. Zweitens spielt ein LiDAR-Sensor genau in den Bereichen, die für Googles Pixel-Serie heute und in Zukunft Schwerpunkte sind: Immer bessere Fotos und Augmented Reality. Mit LiDAR sind deutlich bessere Tiefenerfassungen möglich, ohne dass die KI „raten“ muss. Mit LiDAR lassen sich somit vor allem Fotos bei schlechtem Lichteinfall optimieren und für jegliche Augmented Reality-Anwendungen ist es ebenfalls ein Segen.

Baut Google einen eigenen LiDAR-Sensor?

Weil Apple den Markt leergekauft hat, lassen sich die Sensoren bisher nicht in Android-Smartphones finden. Google könnte das Problem dadurch lösen, einfach selbst einen solchen Sensor zu bauen. Klingt zwar sehr ambitioniert, aber würde sehr gut passen: Seit vielen Jahren arbeitet man am Project Soli auf Radar-Basis, das zwar im Pixel 4 „gescheitert“ ist, aber in zukünftigen Geräten nach eigenen Angaben wieder zum Einsatz kommen soll. Soli und LiDAR unterscheiden sich zwar, basieren aber auf einer ähnlichen Technologie.

Synergien für eine Eigenentwicklung könnte es mit dem ebenfalls für dieses Jahr erwarteten Pixel Glass geben, denn auch die AR-Brille wird einen solchen Sensor benötigen.