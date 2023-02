Android: Microsoft veröffentlicht aktualisierte Apps mit ChatBot-Integration – Bing, Edge und Skype

Microsoft macht Druck und will den kurzfristig auf Google herausgespielten Vorsprung nutzen, um den in Bing integrierten ChatBot weiter zu etablieren. Nur wenige Tage nach dem Start in der Bing Websuche für den Desktop, hat man jetzt eine Reihe von aktualisierten Apps für Android vorgestellt, in denen der ChatBot genutzt werden kann. Sowohl Bing als auch Edge und Skype erhalten die KI-Unterstützung.



Der ChatBot-Wettlauf zwischen Google und Microsoft führt zu schnellen Aktualisierungen und auch dazu, dass beide Unternehmen offenbar auch Apps und Plattformen für alle Nutzer veröffentlichen, die längst nicht fertig entwickelt sind. Nachdem Microsoft zuerst den ChatBot in Bing integriert hat, legt man jetzt mit einer Reihe von Android-Apps nach, auf denen die Künstliche Intelligenz ebenfalls zu finden sein wird: Die Bing-Suchmaschine, der Edge-Browser sowie der Skype-Messenger.

Bing und Edge sind keine große Überraschung, Skype hingegen kommt erstmals auf dem Smartphone dazu. Innerhalb des Messengers soll der ChatBot als Gesprächspartner bereitstehen und sowohl in Einzel-Konversationen als auch in Gruppen genutzt werden können. Sozusagen der schlaue Gesprächsteilnehmer, der auf vermeintlich alles eine Antwort weiß. Wer bereits Zugriff auf den ChatBot hat, muss sich einfach nur mit dem gleichen Microsoft-Konto am Smartphone einloggen und wird ebenfalls Zugriff erhalten.

Zu Beginn könnte es noch etwas holprig werden, was man vor allem auf die Auslastung und weniger auf die Qualität der Antworten bezieht. Eine echte Konkurrenz zum Google Assistant ist es nicht, denn zum einen hat dieser mittlerweile eine veränderte Mission und gleichzeitig lässt sich der Bing-ChatBot nicht als Sprachassistent ala Cortana verwenden.

