Microsoft manipuliert Chrome-Webseite: Edge-Browser zeigt Werbebanner vor Chrome-Download (Screenshot)

Google und Microsoft liefern sich nicht nur in puncto Suchmaschinen und neuerdings den ChatBots einen Wettlauf, sondern bekanntlich auch im Browser-Markt. Microsoft versucht seit Jahren, den eigenen Browser gegen Google Chrome in Stellung zu bringen und überschreitet dabei immer wieder Grenzen – das ist jetzt auch wieder der Fall. Man integriert einen Werbebanner direkt in Googles Chrome-Seite und wirbt für den Edge-Browser.



Der Aufstieg von Google Chrome ist damals mit viel Marketing auf Google-Seiten angetrieben worden, was zwar kritisiert, aber auch akzeptiert wurde. Microsoft versucht ähnliches seit Jahren und hat den Edge-Browser schon häufiger im Chrome-Umfeld beworben – vom Startmenü über die Taskleiste bis hin zu einer „Warnung“ vor dem Chrome-Download in der Bing-Websuche. Jetzt ist erneut ein solches Marketing aufgetaucht, das nach Ansicht einiger Beobachter aber zu weit geht. Der Edge-Browser integriert Edge-Werbung in die Chrome-Seite.

Obige Ansicht bekommen derzeit viele Nutzer des Edge Canary zu sehen, wenn sie die Google Chrome-Seite aufrufen. Microsoft wirbt damit, dass Edge auf der gleichen Technologie basiert und zusätzlich die Zuverlässigkeit bzw. das Vertrauen eines Microsoft-Produkts im Gepäck hat. Doch problematischer als die Botschaft selbst, ist die Darstellung. Denn diese wird direkt in die Chrome-Seite integriert, sozusagen als umgedrehter Adblocker. Man kann das eigentlich nur Manipulation nennen und ist etwas, das zu weit geht.

Google wird das vermutlich nicht kontern, denn man bewirbt Chrome nur direkt auf eigenen Seiten. Bei Microsoft ist es aber so, dass Edge DER Chrome-Downloader ist, denn auf einer frischen Windows-Installation gibt es eben nur Edge. Daher ist es Microsofts effektivste Hebelstelle. Ich gehe nicht davon aus, dass man das auch in der finalen Version einführen wird.

