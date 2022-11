Pixel Update: Neue Infos zu den Pixel-Smartphones, zur Pixel Watch, Pixel Tablet, neuen Generationen & mehr

Wieder ist eine Pixel-Woche vergangen, die für uns in einigen Bereichen sehr aufschlussreich gewesen ist und in der wir Neuigkeiten rund um die Pixel-Produkte erfahren konnten, die sich bereits am Markt oder noch in der Pipeline befinden. In unserem wöchentlichen Pixel Update blicken wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück, die auch für Google eine immer größere Bedeutung haben. Es gab einiges zu erfahren, das zuvor nicht bekannt war.



Die neuen Pixel-Produkte sind seit bald einem Monat am Markt, wurden ausführlich unter die Lupe genommen und dennoch gibt es noch immer neue Informationen zu den Pixel 7-Smartphones und zur Pixel Watch. Doch vor dem Pixel ist nach dem Pixel und so häufen sich langsam aber sicher die Meldungen rund um die kommenden Generationen, die wir euch natürlich hier im Blog ebenfalls zeitnah zusammenfassen. Hier bekommt ihr jetzt noch einmal alles schnell und übersichtlich serviert. Für mehr Details klickt auf die jeweiligen Artikel.

Alle Informationen zum Pixel 7a / Pixel Ultra / Pixel Mini

Die neuen Smartphones sind gerade erst am Markt, doch schon jetzt gibt es viele Informationen zu den kommenden Geräten, die wir Anfang 2023 und im Frühjahr 2023 erwarten. Allerdings gibt es Verwirrungen darum, welches Gerät hinter welchem Prototypen steckt und ob es sich beim Pixel 7a, Pixel Ultra UND Pixel Mini gar um das gleiche Gerät handelt.

» Alle Infos zur neuen Pixel-Generation

Pixel 7 Pro fällt beim Biegetest durch

JerryRigEverything hat das Pixel 7 Pro in die Finger bekommen und wohl leider etwas zu viel Kraft angewandt: Das Smartphone fällt im Biegetest durch, denn es zeigt rund um den Kamerabereich nur wenig Stabilität, knackst an einer Stelle an und verliert dadurch mit Sicherheit die Wasserfestigkeit. Es funktioniert zwar noch, aber das Ergebnis ist nicht schön. Seht selbst:

» Das Pixel 7 Pro im Biegetest









Pixel-Smartphones ohne Buttons und Anschlüsse?

Smartphones haben im Laufe der Zeit immer weniger Buttons und Anschlüsse und es ist nicht zu erwarten, dass sich diese Entwicklung umkehrt. Stattdessen könnten wir schon bald die erste Generation ohne Buttons erleben und dann sind wir nur noch einen Schritt davon entfernt, auch alle Anschlüsse wegzulassen. Google dürfte gemeinsam mit Apple ganz vorn mitspielen.

» Auf dem Weg zum Smartphone ohne Anschlüsse

Das sind die acht Pixel Watch-Sensoren

In der Pixel Watch sind zahlreiche Sensoren verbaut, die eine Reihe von Daten erfassen können. Wir zeigen euch, welche Sensoren verbaut sind, wo sie sich befinden und welche Aufgabe sie in der Smartwatch haben. Es sind acht an der Zahl, wobei weniger als die Hälfte von außen sichtbar ist.

» Das sind die acht Pixel Watch-Sensoren

Viele neue Pixel-Produkte kommen

Wir haben bereits über die neuen Pixel-Produkte gesprochen und in diesem Artikel fassen wir einmal zusammen, was noch in der Pipeline steckt und womit wir Anfang 2023, im Frühjahr 2023 und auch schon im Verlaufe des kommenden Jahres rechnen können. Es geht nicht nur um Smartphones, sondern auch das Pixel Tablet, ein mögliches Foldable und vielleicht auch schon um die erste Pixel AR-Brille.

» Diese neuen Pixel-Produkte kommen

Neue Tablet-Oberfläche für das Pixel Tablet

Das Pixel Tablet wird ein angepasstes Android erhalten, das sich schon jetzt auf einigen Smartphones über einen kleinen Trick nutzen lässt. Daher wissen wir bereits, wie die neue Tablet-Oberfläche aussehen wird und welche zusätzlichen Elemente dort zu finden sind. Unter anderem kommt ein Kontowechsel dazu.

» Das ist die neue Android Tablet-Oberfläche

Pixel November-Update

Das erste große Update für die Pixel 7-Smartphones ist da und kam glücklicherweise pünktlich! Das ist bei dieser Generation schon erwähnenswert, aber die Tensor-Probleme sind längst im Griff und auch die Pixel 6-Smartphones wurden bedacht. Wir zeigen euch, was sich alles in Googles Update-Paket für November befunden hat.

» Das enthält das Pixel November-Update









Pixel Watch vs. Fitbit

Google wird die Pixel Watch-Linie und Fitbit wohl dauerhaft nebeneinander betreiben und hat derzeit keine Pläne, diese beiden in irgendeiner Form zusammenzuführen. Im Fitbit-Blog hat man jetzt viele interessante Einblicke gegeben und unter anderem verraten, dass die Fitbit-Linie die preisbewussten Nutzer ins Visier nimmt. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass auch zukünftige Pixel Watch-Generationen nicht unbedingt günstiger werden…

» So sollen sich Fitbit und Pixel Watch unterscheiden

Probleme mit Pixel Watch Watch Faces

Die Pixel Watch bringt eine Reihe neuer Watch Faces mit, aber es lassen sich auch ältere Watch Faces für vorherige Wear OS-Generationen nutzen. Wenn ihr dies tut, kann es allerdings zu Problemen mit dem Always On-Display kommen, das sich dann nicht mehr nutzen lässt und nach einiger Zeit von selbst abschaltet. Das Problem ist leicht lösbar, allerdings nur von den Watch Face-Entwicklern.

» Alle Details zu den Pixel Watch Watch Face-Problemen

Informationen zum Pixel 8 Tensor G3

Die Pixel 8-Smartphones werden den neuen Tensor G3 verbaut haben, was wissen wir schon seit längerer Zeit. Jetzt gibt es erste Informationen zu dem Chip, bei dem man auch weiterhin auf Samsung als Produzent und Entwicklungspartner setzt und erstmals auf 3nm-Fertigung umsteigen könnte.

» Erste Infos zum neuen Tensor-Chip

Erste Infos zum Pixel 8 und Pixel 8 Pro

Es wird noch gute elf Monate dauern, bis Google die Pixel 8-Smartphones vorstellt, aber schon jetzt gibt es erste Informationen in Form der Codenamen, der Displaygrößen und einigen weiteren Details. Für Spekulationen ist es viel zu früh, aber allgemein wird erwartet, dass das Pixel 8 wieder ein größeres Update darstellen wird.

» Erste Informationen zu den Pixel 8-Smartphones

Sicherheitslücke am Pixel-Sperrbildschirm

Google sorgt bei den Pixel-Smartphones für höchstmögliche Sicherheit, doch einen Bug hat man wohl viele Jahre übersehen. Über die SIM PIN-Änderung ist es möglich, den Sperrbildschirm jedes Pixel-Smartphones zu umgehen. Google hat den Bug nach vielen Monaten bei den aktuellen Generationen gefixt, sodass dieser nun in einem Video demonstriert werden konnte. Pixel bis Pixel 4 bleiben allerdings anfällig…

» Das ist die Pixel-Sicherheitslücke am Sperrbildschirm









Pixel 7 & Pixel 7 Pro: Holt euch jetzt eure Prämien!

Google hat allen Vorbestellern der Pixel 7-Smartphones starke Prämien versprochen und für das Pixel 7 (nicht Pro) sogar noch zwei Wochen draufgelegt – und jetzt könnt ihr euch eure Prämien sichern. Ab sofort können alle Käufer des Pixel 7 ihre Gratis Pixel Buds Pro sichern und Käufer des Pixel 7 Pro können sich ihre Pixel Watch LTE sichern. Gilt natürlich nur dann, wenn ihr nicht im Google Store bestellt habt, denn dann habt ihr das bereits bekommen.

Alle Informationen zu diesen Aktionen und wie ihr das einlösen könnt, haben wir euch im folgenden Artikel zusammengestellt.

» So kommt ihr an eure Pixel 7-Prämien

» ChromeOS: Google startet neues Portal für Beta-Nutzer – informiert über alle Chromebook-Neuerungen

Letzte Aktualisierung am 5.11.2022 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!