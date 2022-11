Pixel Update: Viel Neues zur Pixel Watch, Smartphones & viele Leaks zu Pixel 7a und Pixel Notepad / Pixel Fold

Eine weitere Pixel-Woche geht zu Ende, die uns auch in den letzten sieben Tagen wieder einmal nicht enttäuscht hat, denn wir konnten viel Neues zu den kommenden Smartphones erfahren und Google hat bereits erhältliche Geräte aktualisiert. In unserem wöchentlichen Pixel Update blicken wir auf die letzten Tage mit den Pixel-Produkten zurück, die auch für Google eine immer größere Bedeutung haben. Pünktlich zum Black Friday sind sie auch noch reduziert zu haben.



Die neuen Pixel-Produkte sind längst am Markt und so langsam schwingt das Interesse in Richtung der kommenden Geräte, denn die Leaker liefern uns immer wieder neue Informationen zu den kommenden Smartphones. Aber auch rund um die Pixel Watch gab es in dieser Woche einiges zu erfahren, sowie über eine zusätzliche biometrische Entsperrmethode für künftige Pixel-Smartphones. Hier bekommt ihr jetzt noch einmal alles schnell und übersichtlich serviert. Für mehr Details klickt auf die jeweiligen Artikel.

Viele Infos zum Pixel 7a

Das Pixel 7a ist möglicherweise das nächste Google-Smartphone, das auf den Markt kommen wird, wenn nicht das Foldable dazwischen kommt (siehe übernächster Punkt). Schon jetzt gibt es überraschend viele Informationen zum Budget-Smartphone, das zuletzt mit dem Pixel Ultra und Pixel Mini verwechselt wurde, deren weiteren Schicksal damit schon wieder unklar ist. Wir können euch schon jetzt einige Spezifikationen nennen, spekulieren über das Aussehen des Smartphones und zeigen außerdem einige erwartete Funktionen.

Alles zusammengenommen könnte das Pixel 7a ein sehr interessantes Smartphone werden, denn Google wird wohl stark nachlegen und damit vielleicht ganz in die Nähe des Pixel 7 rücken oder dieses in einigen Punkten gar übertrumpfen. Man kann es auch als guten Anheizer für das Pixel 8 verstehen, von dem wir ebenfalls Großes erwarten.

» Alle bekannten Infos zum Pixel 7a









Pixel 7 Pro: So funktioniert die Zoom-Kamera

Seit dem Pixel 6 verbaut Google in den Pro-Smartphones eine Zoom-Kamera, die nicht auf digitalen, sondern optischen Zoom setzt. Das ist im Smartphone mit den dünnen Maßen nicht leicht umzusetzen, aber dank Spiegelung und flacher Technik haben es die Hersteller in den letzten Jahren dennoch geschafft – auch Google. Ein Teardown zeigt uns jetzt, wie eine solche Zoom-Kamera im Smartphone aussieht und wie sie funktioniert. Ein interessanter technischer Einblick.

» So funktioniert die Pixel 7 Pro Zoom-Kamera

Pixel Notepad Alle Infos und Bilder

Das Pixel Notepad / Pixel Fold schwirrt schon seit weit über einem Jahr durch die Gerüchteküche und immer wieder gab es vermeintlich handfeste Informationen der Leaker. Doch weil das Gerät immer wieder verschoben wurde, gab es wohl auch bereits mehrfach einen Neustart der Entwicklung. Im Frühjahr 2023 soll es aber endlich soweit sein, denn es gibt immer mehr Leaks und seit wenigen Tagen sogar umfangreiches Bildmaterial zum ersten faltbaren Smartphone. Das größte Geheimnis scheint derzeit tatsächlich die Bezeichnung zu sein, die zwischen Notepad und Fold schwankt.

» Alle Infos und Bilder zum Pixel Notepad / Pixel Fold

Pixel Watch Fitbit-Schlafprofile

Die Fitbit-Plattform spielt auch auf der Pixel Watch eine Rolle und wurde bereits mit dem ersten Update erweitert. Seit wenigen Tagen lassen sich die Pixel Watch-Schlafprofile auf Googles erster eigener Smartwatch nutzen. Wir zeigen euch, wie diese Profile aussehen, an welche Tierrassen sie angelehnt sind und was sie bedeuten. Das Fitbit-Team war auf jeden Fall kreativ, hat aber nachvollziehbare Bewertungen erschaffen, die auf den über mehrere Wochen gesammelten Daten der Pixel Watch basieren.

» Das sind die Fitbit-Schlafprofile auf der Pixel Watch

Wechsel vom iPhone zu Android / Pixel

Google sieht das iPhone mittlerweile als größten Konkurrenten und arbeitet dementsprechend daran, nicht Samsung und Co die Nutzer abzuwerben, sondern bei Apple. Dazu hat man die „Switch to Android“-Plattform weiter ausgebaut und promotet diese nun mit neuen Funktionen, die einen Wechsel mitsamt aller Daten in durchschnittlich gerade einmal 30 Minuten verspricht. Man zeigt, was alles übernommen wird und macht auch nicht vor den Medien in der iCloud oder den installierten Apps halt.

» Google ermöglicht schnellen Wechsel vom iPhone zu Pixel









Pixel Watch bekommt neue Google Wallet Ticket-Funktion

Die Pixel Watch bringt einige praktische Funktionen ans Handgelenk, zu denen natürlich auch die Bezahlfunktionen von Google Pay / Google Wallet gehören. Diesen Bereich möchte man weiter ausbauen und hat nun eine Reihe von neuen Funktionen in Aussicht gestellt, um spezielle Fahrkarten auf die Smartwatch zu bringen. Die Verfügbarkeit hängt von der Region und den genutzten Verkehrsmitteln ab, aber gut zu wissen, dass sich auch in diese Richtung etwas tut.

» Neue Ticket-Funktion für Google Wallet auf der Pixel Watch

Bekommen Pixel-Smartphones einen Iris-Scanner?

Vor einigen Jahren, als Google den Fingerabdruckscanner als nicht sicher genug eingestuft hat, hat man nicht nur an der Gesichtserkennung als biometrische Methode zur Smartphone-Entsperrung gearbeitet, sondern auch an einem Iris-Scanner. Bei anderen Smartphone-Hersteller ist das ähnlich, aber die meisten kamen nicht über die Testphase bzw. dem Einsatz in einigen wenigen Geräten hinaus. Bis heute spielt das Thema keine große Rolle, aber wenn sich die Kamera-Technologien und Sensoren weiter verbessern, die noch dazu unter dem Display versteckt werden können, könnte sich das ändern.

Es wäre daher nicht überraschend, wenn Google die Pläne weiter in der Schublade hat und eines Tages wieder herausholt.

» Google arbeitet(e) an Iris-Scanner für Pixel-Smartphones

Musikhören mit der Pixel Watch?

In der Pixel Watch sind Lautsprecher verbaut, aber kann man diese auch zum Musikhören nutzen? Vielleicht eine merkwürdige Frage, die aber dennoch berechtigt ist und daher auch von Google offiziell beantwortet wurde. Spoiler: Ihr könnt mit der Pixel Watch Musikhören, solltet eure Erwartungen an die Tonqualität aber sehr weit nach unten schrauben – allein schon aus physikalischen Gründen. Man empfiehlt daher, auf externe Lautsprecher zu setzen.

» Könnt ihr mit der Pixel Watch Musikhören?

Pixel Watch: Komplikationen mit den Komplikationen

Die Pixel Watch Watch Faces bieten die Möglichkeit, neben der Uhrzeit auch andere Informationen auf das Display zu legen. Allerdings funktioniert das derzeit nicht so wie es soll, denn es gibt Probleme mit den Komplikationen. Diese sollten eigentlich Informationen wie Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, Schrittzähler und andere Dinge anzeigen. Doch das funktioniert derzeit eher sporadisch bis gar nicht, wobei noch nicht klar ist, wann das Problem behoben werden kann.

» Pixel Watch, Komplikationen verschwinden von Watch Faces









Pixel 7 & Pixel 7 Pro: Holt euch jetzt eure Prämien!

Google hat allen Vorbestellern der Pixel 7-Smartphones starke Prämien versprochen und für das Pixel 7 (nicht Pro) sogar noch zwei Wochen draufgelegt – und jetzt wird es höchste Zeit, dass ihr euch eure Prämien sichern. Nur noch bis Ende November können alle Käufer des Pixel 7 ihre Gratis Pixel Buds Pro sichern und Käufer des Pixel 7 Pro können sich ihre Pixel Watch LTE sichern. Gilt natürlich nur dann, wenn ihr nicht im Google Store bestellt habt, denn dann habt ihr euer Goodie bereits bekommen.

Alle Informationen zu diesen Aktionen und wie ihr das einlösen könnt, haben wir euch im folgenden Artikel zusammengestellt. Vergesst auch nicht die starken Aktionen rund um die Google- und Pixel-Produkte, die wir euch im darunter verlinkten Beitrag zeigen.

» So kommt ihr an eure Pixel 7-Prämien

» Black Friday: Die besten Google-Aktionen im Überblick – (Amazon, Google Store, Pixel, Nest, Fotos & Geschenke)

