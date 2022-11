Pixel Launcher: Wie wird das Wetter? Neue Pixel 7-Wetterprognose kommt auf die Pixel 6-Smartphones

Das ‚auf einen Blick‘-Widget im Pixel Launcher wurde in letzter Zeit mehrfach um neue Kategorien erweitert, die möglichst viele nützliche Informationen abdecken sollen – auch in puncto Wetter. Die kürzlich mit den Pixel 7-Smartphones eingeführte Wettervorhersage wird schon jetzt für ältere Generationen freigeschaltet und war in diesen Tagen erstmals auf den Pixel 6-Smartphones zu sehen.



Die Darstellung des aktuellen Wetters war eines der ersten Features des ‚auf einen Blick‘-Widget und ist bis heute die Backup-Anzeige, wenn es keine anderen Informationen gibt. Auf den Pixel 7-Smartphones wurde diese Kategorie um eine Wettervorhersage erweitert, die jeden Morgen bis 10:00 Uhr angezeigt wird und einen Ausblick auf den Tag gibt. Statt sich nur auf das aktuelle Wetter zu konzentrieren, erhält man so einen sehr schnellen Blick auf die nächsten Stunden. Sollte Regen oder sonstiges schlechtes Wetter erwartet werden, wird das ebenfalls gezeigt.

Die Information besteht aus den erwarteten Höchst- und Tiefsttemperaturen sowie der durchschnittlichen Wetterlage. Das war dann schon alles, denn für alles Weitere genügt ein Tap auf das Widget und schon öffnet sich die bekannte Wetter-App. Nachdem dieses Feature gut zwei Wochen lang Pixel 7-exklusiv gehalten wurde, hat man es jetzt auch für die Pixel 6-Smartphones inklusive Pixel 6a freigeschaltet. Ältere Pixel-Generationen müssen noch warten, was sich kaum rationell erklären lässt.

Der Rollout bzw. die serverseitige Freischaltung kann manchmal mehrere Tage in Anspruch nehmen, grundsätzlich sollte es aber ab sofort für alle Pixel 6-Nutzer zur Verfügung stehen.

» Google Hangouts: Messenger wird endgültig eingestellt – in diesen Tagen ist wirklich Schluss (Zeitplan)

» Pixel-Smartphones: Google hält Benchmarks nicht mehr für wichtig – der Tensor-Chip hat ganz andere Stärken

Letzte Aktualisierung am 28.10.2022 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[9to5Google]