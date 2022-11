Neue Aktion im Google Store: Pixel 7-Käufer werben und beide erhalten 100 Dollar Guthaben – vorerst nur USA

Die starken Aktionen rund um die Pixel-Smartphones sind erst einmal wieder vorbei, doch im Google Store arbeitet man vielleicht schon am nächsten starken Rabatt, um den Verkauf der Smartphones anzukurbeln. In den USA ist jetzt eine Referal-Aktion gestartet, die zu einem passenden Zeitpunkt kommt: Wer ein Pixel 7 oder Pixel 6a empfiehlt, kann sowohl sich selbst als auch dem geworbenen Nutzer 100 Dollar bescheren.



Wer Interesse an einem Pixel 7-Smartphone hat, hat hoffentlich die starke Prämien-Aktion mitgenommen oder jetzt genügend Geduld bis zur nächsten lohnenden Aktion. Eine solche könnte schon vor der Tür stehen, denn in den USA setzt man im Google Store jetzt erstmals auf eine Referal-Aktion, die als Testlauf betrachtet werden kann und eine Win-win-win-Situation für alle Seiten ist. Die Regeln sind ganz einfach: Der Nutzer wirbt einen neuen Pixel 7- oder Pixel 6a-Käufer per Referal-Code und beide erhalten nach Kaufabschluss einen 100 Dollar-Gutschein für den Google Store.

Refer a friend to purchase Pixel 6a, Pixel 7 or Pixel 7 Pro from Google Store using the single use, referral code provided in this email, and both you (i.e. Code giver) and your friend who uses the code (i.e. Code user) will get a $100 promotional code later by email. Referral code must be used by June 30, 2023 or it will expire. To redeem the referral code, the code user should visit store.google.com, sign-in with their Google account credentials, add a Pixel 6a, Pixel 7 or Pixel 7 Pro to their cart, and enter the referral code as a promo code during checkout.