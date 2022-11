Google Assistant: Google macht das Licht aus – darum müssen jetzt alle Nutzer den Dark Mode nutzen

Vor einigen Jahren hat Google nahezu allen eigenen Android-Apps einen Dark Mode verpasst und natürlich war auch der Google Assistant irgendwann an der Reihe und hat eine solche dunkle Oberfläche erhalten. Bisher war das dunkle Design optional, doch damit ist es zumindest beim Sprachassistenten erst einmal vorbei, denn das helle Design wird in diesen Tagen ersatzlos gestrichen. Sehr zum Missfallen vieler Nutzer.



Vielleicht ist es euch auch schon aufgefallen: Der Google Assistent erstrahlt zeigt sich in diesen Tagen auf dem Smartphone in einem sehr dunklen Design, selbst wenn ihr den Dark Mode auf eurem Gerät nicht aktiviert habt. Der optionale Dark Mode für den Google Assistant steht schon seit langer Zeit zur Verfügung und viele Nutzer werden das wohl für einen Bug halten, der sich vielleicht schon beim nächsten Smartphone-Neustart auflösen wird. Aber weit gefehlt.

Google Assistant probiert regelmäßig neue Ideen aus, um zu sehen, was funktioniert und was besser funktionieren könnte. Dazu gehören Möglichkeiten, unsere Produkte in unserem gesamten Produktökosystem einheitlich aussehen und sich einheitlich anfühlen zu lassen. Um ein hilfreicheres visuelles Erlebnis auf allen Ihren Geräten zu bieten, einschließlich Pixel Watch und Google TV, wenn Sie mit Assistant auf Mobilgeräten interagieren, ist der Light-Modus nicht mehr verfügbar – er wird jetzt dunkel angezeigt, selbst wenn Sie das dunkle Design deaktiviert haben Ihre Telefoneinstellungen.