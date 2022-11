Google Health Connect: Google startet neue Plattform für zentrale Fitness- und Gesundheitsdaten in der Beta

Mit der eigenen Plattform Google Fit sowie dem zugekauften Fitbit hat Google zwei starke Apps im Portfolio, die bisher nur ungenügend miteinander verbunden waren. Diese Verbindung und viele weitere Verknüpfungen machen jetzt endlich einen großen Schritt, denn Google startet die Android-App von Health Connect in der Beta, die gleich zu Beginn wichtige Partner aufweisen kann.



Google hat auf der hauseigenen Entwicklerkonferenz Google I/O vor einem halben Jahr die Health Connect-Plattform angekündigt, die nach einer längeren eingeschränkten Testphase jetzt in die Beta startet. Die Plattform baut Brücken zwischen angebundenen Apps, dient als zentrale Sammel- und Schnittstelle und soll eine umfangreiche Kompatibilität in den stark fragmentierten Markt der Fitness-Apps bringen. So könnte man das wohl mit einfachen Worten zusammenfassen.

Health Connect by Android bietet Ihnen eine einfache Möglichkeit, Daten zwischen Ihren Gesundheits-, Fitness- und Wellness-Apps auszutauschen, ohne die Privatsphäre zu gefährden. Holen Sie mehr aus Ihren Lieblings-Apps heraus. Egal, ob Sie sich auf Aktivität oder Schlaf, Ernährung oder Vitalwerte konzentrieren, das Teilen von Daten zwischen Ihren Apps kann Ihnen helfen, Ihre Gesundheit besser zu verstehen. Health Connect bietet Ihnen einfache Steuerelemente, sodass Sie nur die Daten teilen, die Sie möchten. Bewahren Sie Ihre Gesundheits- und Fitnessdaten an einem Ort auf. Health Connect speichert die Gesundheits- und Fitnessdaten Ihrer Apps an einem Ort, offline und auf Ihrem Gerät, sodass Sie die Daten Ihrer verschiedenen Apps einfach verwalten können.

Ist die App erst einmal installiert, finden sich die Einstellungen im Apps-Bereich des Betriebssystems oder direkt in einem Quick Settings-Tile im Betriebssystem. Dort könnt ihr die Datenströme festlegen, Privatsphäre-Einstellungen festlegen und Ähnliches.









Zum Start sind natürlich Fitbit und Google Fit dabei, aber auch Samsung Health konnte man überzeugen, Oura ist dabei und auch Apps aus den Bereichen Gesundheit wie etwa ein Periodentracker oder Ernährungsberater. Das zeigt schon die Bandbreite der Plattform, die weit mehr als nur Fitnessdaten untereinander teilen möchte, auch wenn das zu Beginn sicherlich der Schwerpunkt ist. Langfristig wird man wohl sehr stark in Richtung Gesundheit gehen, was ja schon die Bezeichnung verrät.

Schon seit langer Zeit steht ein Neustart von Google Health vor der Tür, der nach wie vor noch nicht im großen Stil angekündigt wurde. Dass nun erst einmal eine solche Plattform geschaffen wird, in der wichtige Daten zusammengeführt werden, wird es auch für Google leichter machen, weitere Apps in diesen Bereichen zu starten.

[9to5Google]