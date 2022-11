Material You: Google bringt das schicke Android-Design auf den Desktop – Material You startet in Chrome (Galerie)

Google hat vor längerer Zeit das Material You Design eingeführt, das auf modernen Smartphones unter Android schnell zum Standard geworden ist und auf eine Reihe von eindeutigen Erkennungsmerkmalen setzt. Zu diesen Erkennungsmerkmalen gehört die farbliche Anpassung an das Hintergrundbild und jetzt bringt man dieses Feature mit Google Chrome erstmals auf den Desktop. Allerdings in etwas anderer Form.



Google hat das Material You-Design auf den Android-Smartphones in nahezu allen wichtigen eigenen Apps umgesetzt und geht das Thema jetzt erstmals auf dem Desktop an. Nutzer der aktuellen Chrome Canary-Version könnten in diesen Tagen bemerken, dass das Design des Browsers möglicherweise nicht mehr dem eigenen Standard entspricht, sondern auf alternative Farben setzt. Das liegt am Testlauf mit Material You, das die Farbe der knappen Browserumgebung an das Hintergrundbild anpasst.

Allerdings kommt in diesem Fall nicht das Hintergrundbild des Betriebssystems zum Einsatz, sondern das Hintergrundbild der ‚Neuer Tab‘-Seite. Wer dort keines festgelegt hat, hat somit auch kein dynamisches Theming. Wie zuvor haben Nutzer die Möglichkeit, ein eigenes Bild festzulegen, aus einer Galerie von vorgefertigten Bilder auszuwählen oder auch auf einzelne Farben zu setzen. Die dominierenden Farben werden anschließend ausgelesen und für das Theming des Browsers verwendet.

Derzeit funktioniert das nur in Chrome Canary und auch nur durch eine Reihe von aktivierten Flags, die zum Teil aktiviert, dann wieder deaktiviert und mit weiteren Flags ergänzt werden müssen. Es ist noch ein wenig kompliziert, aber der Weg für den Rollout ist bereitet und man kann schon sagen, dass Material You aus Android ausbricht und auch auf den Desktop kommt. Vielleicht auch bald auf Webseiten? Hier noch einige Screenshots von der Oberfläche.









Letzte Aktualisierung am 1.11.2022 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[AndroidPolice]