Google Chrome: Noch schneller Online shoppen – neue ‚Fast Checkout‘-Funktion kommt bald in den Browser

Das Onlineshopping ist ein wichtiger Bestandteil des Internets und gehört somit zum Aufgabengebiet des Chrome-Browsers. Aus diesem Grund erweitert man den Funktionsumfang in den nächsten Monaten wohl um eine Reihe von Features rund um das Onlineshopping, auch wenn man damit über die Kernfunktionen eines Browsers hinausgeht. Nach dem Start des Preistrackers soll passend ‚Fast Checkout‘ folgen. Damit soll der Einkauf in Onlineshops noch schneller abgeschlossen werden.



Google beschäftigt sich schon seit sehr vielen Jahren mit dem Onlineshopping, wobei die ersten Bemühungen weit vor dem Chrome-Browser lagen. Eine große Rolle hat man beim Onlineshopping allerdings noch nie gespielt, mit Ausnahme der in die Websuche integrierten Produktsuche. Zuletzt gab es Experimente und den langsamen Rollout des Chrome Preistrackers und nun ist in den Sourcen ein neues Flag aufgetaucht, das bisher noch nicht verfügbar ist.

Fast Checkout: Enables Fast Checkout experiences in Chrome.

Autofill shipping and payment info as you check out