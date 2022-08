Material You: Google zeigt das bunte Android-Design in einer 3D-Version – plastisch & natürlich zugleich (Video)

Mit dem Material You-Design in Android 12 hat Google eine moderne Darstellung der Elemente und Oberflächen geschaffen, die trotz einfacher Regeln einen hohen Wiedererkennungswert hat. Jetzt haben die Designer ein interessantes Video veröffentlicht, das dieses Design in der realen Welt zeigt und die Elemente ‚plastisch-natürlich‘ erscheinen lässt. Erst damit wird deutlich, wie durchdacht dieses Design ist.



Wer an das Material You-Design denkt, wird zuerst einige Schlagworte im Kopf haben: Großflächig, freiförmig und bunt. Diese Eigenschaften zeichnen das Material You-Design aus, das etwas nach ‚Freestyle‘ wirkt, aber natürlich das Ergebnis unzähliger Designer-Brainstormings ist. Googles Designer heben das gerne durch den natürlichen Bezug hervor, der in einem neuen Video gezeigt wird. Schaut es euch erst einmal an und verschafft euch vielleicht einen neuen Eindruck dieses Designs.

Das Video wirkt plastisch, setzt aber gleichzeitig auf natürliche Elemente. Man stellt einige bekannte Elemente nach, wie etwa die von den Marketing-Screenshots bekannten Widgets, aber auch Oberflächen von der Telefon-App über den Taschenrechner bis zum Medienplayer. In dieser 3D-Darstellung sieht das doch ganz schick aus und vielleicht verliert so mancher seiner Berührungsängste vor diesem Design, das längst nicht nur Freunde hat.

