Google Store: Starke Aktionen stehen vor der Tür – Google kündigt 24-Stunden-Sale zum Geburtstag an

Im deutschen Google Store gibt es immer wieder interessante Aktionen, über die wir euch hier im Blog regelmäßig informieren und das wechselnde Angebot auflisten. Es kommt selten vor, dass man kommende Aktionen vorab ankündigt, aber jetzt ist es mal wieder soweit: In der kommenden Woche startet von 24-Stunden-Sale anlässlich des Geburtstags des Unternehmens. Das könnte euch erwarten.



Es kann sich lohnen, auf der Aktionsseite des Google Store vorbeizuschauen, denn dort finden sich immer wieder interessante Angebote und Bundles, die es in der Form im Handel nicht gibt. Gut möglich, dass man das in der nächsten Woche mit attraktiven Aktionen toppen will. Denn Google feiert im September den 24. Geburtstag und anlässlich dessen wird man am 9. September einen 24-Stunden-Sale starten.

Der 9. September ist willkürlich gewählt, denn der Geburtstag des Unternehmens ist erst gute zwei Wochen später. Ich halte es für wahrscheinlich, dass sich alles um die Zahl 24 dreht und ihr vielleicht 24 Prozent Rabatt auf viele Produkte bekommen könnt – ähnlich hatte man das schon mit vorherigen Geburtstagen abgewickelt. Aber auch die kommende Pixel 6-Aktion dürfte dabei sein und vielleicht hält man ja noch eine Überraschung bereit.

Man kann davon träumen, dass man die Pixel 7-Smartphones oder die Pixel Watch etwas umfangreicher zeigen wird und vielleicht sogar Vor-vorbestellen kann. Ist zwar eher unwahrscheinlich, würde aber gut zu einer Spezialaktion passen. Sobald es Informationen zu den rabattierten Produkten gibt, werden wir euch hier im Blog informieren.

