Pixel 6 & Pixel 6 Pro: Nutzer berichten von massiven Akku-Problemen nach Update auf Android 13

Mit einigen Tagen Verzögerung hat Google kürzlich das Update auf Android 13 für die Pixel 6-Smartphones ausgerollt, das eine ganze Reihe von Neuerungen im Gepäck hatte – aber leider auch neue Stolpersteine. Vielen Nutzern scheint in den vergangenen Tagen aufgefallen zu sein, dass der Akkuverbrauch des Smartphones nach dem Betriebssystem-Update deutlich erhöht ist.



Das Update von Android 12 auf Android 13 wurde heiß erwartet und mittlerweile sollten alle Pixel 6-Nutzer, die das Update durchführen wollen, bereits die Möglichkeit dazu bekommen haben. Wer das noch nicht getan hat, sollte vielleicht noch einige weitere Tage warten. Denn immer mehr Nutzer berichten, dass sich der Akkuverbrauch nach dem Update massiv erhöht hat und das Smartphone im Extremfall zwei Mal pro Tag an die Steckdose muss, um bis am Abend durchzuhalten.

Zuerst könnte man das als subjektives Empfinden bezeichnen, vor allem nachdem man erste Berichte liest. Denn Akku kann man nie genug haben. Doch es haben sich immer mehr Nutzer gemeldet und in einer aktuellen Umfrage zeigt sich, dass der Verbrauch laut mehreren Hundert Nutzern tatsächlich angestiegen ist. Auch dabei muss man beachten, dass sich naturgemäß vor allem die Nutzer melden, die ein Problem haben und nicht die, die keines haben. Dennoch kann man, denke ich, sagen, dass Pixel 6 und Pixel 6 Pro mit Android 13 ein massives Akku-Problem haben.

Was dieses Verhalten auslöst, ist noch nicht bekannt. Vermutlich läuft ein Prozess im Hintergrund in aus dem Ruder geratener Dauerschleife. Das sollte sich mit einem einfachen Update beheben lassen, das hoffentlich spätestens am Montag für die Pixel-Smartphones ausgerollt wird. Das Pixel 6a scheint nicht betroffen zu sein, sodass es möglicherweise diesmal nicht an Tensor liegt.

[9to5Google]