Android: Neue Google System Updates sind da – diese Neuerungen kamen im August auf alle Smartphones

Für sehr viele Android-Nutzer ist es zur netten Gewohnheit geworden, dass das Betriebssystem mehrmals pro Monat im Hintergrund aktualisiert wird und zum Teil an der Oberfläche sichtbare neue Funktionen mitbringt. Dank der immer weiter steigenden Modularität konnten die Google System Updates geschaffen werden, auf die wir pünktlich zum Monatsende zurückblicken. Der August hatte wieder einiges zu bieten.



Bei den Google System Updates handelt es sich noch um eine junge Linie von Updates, die aus Betriebssystem-Komponenten besteht, die direkt über den Play Store aktualisiert werden können. Zuvor war das unter der internen Bezeichnung „Project Mainline“ bekannt und die Änderungen wurden nur in Ausnahmefällen öffentlich kommuniziert. Doch mit neuem Namen wurde auch die Transparenz gesteigert und es gibt mehrmals monatlich detaillierte Informationen zu den Verbesserungen.

Die Google System Updates sind übrigens unabhängig von den Google Play Services Updates und den Updates über den Google Play Store. Während sich die System Updates tatsächlich auf das Betriebssystem selbst beziehen, sind die Play Services für den Aufsatz und das Framework verantwortlich. Der Google Play Store aktualisiert die vom Benutzer verwendeten Apps und ist damit in der obersten Ebene der mittlerweile dreistufigen Update-Pyramide. Dennoch beziehen sich die meisten Updates im Monat August auf Verbesserungen rund um den Google Play Store.

Hier nun die Updates für den Monat August, die Google aufgrund der Stolpereien in diesem Monat in gerade einmal zwei Wellen ausgerollt hat, wobei das erste sogar noch das Datum von Ende Juli trug. Auffällig ist, dass in der folgenden Beschreibung die Unternummer [1] fehlt, die vermutlich Neuerungen beschreiben würde, die man dann doch nicht ausrollen konnte. Ob das einen starken September verspricht?









un hatten und wohl allerlei Lücken stopfen mussten, die in den ersten zwei Wochen für Verzögerungen gesorgt haben. Das galt auch für die System Updates, doch jetzt hat man doch noch das zweite Google System Update für den Monat August veröffentlicht, das für alle Smartphones, Tablets und weitere Geräte ausgerollt wird.

Interessanterweise besteht das zweite Google System Update im August hauptsächlich aus aktualisierten Komponenten, die lediglich ein neues Datum erhalten haben. Zuerst war es sogar Ende Juli, später der 18 August und jetzt hat man das nochmal auf den 25. August verschoben. Beachtet auch, dass es keine hochgestellte Ziffer [1] gibt, sondern man direkt mit 2 und 3 beginnt. Das passt auch sehr gut zu den Verschiebungen im August, zu denen sich Google nach wie vor nicht konkret geäußert hat. Hier das vollständige Listing für den Monat August.









Google Play Store Improvements to Play-as-you-download feature to let gamers start playing mobile games while the app download continues to reduce waiting times.[3]

New Features to help you discover the Apps & Games you love.[3]

Optimizations allowing faster and more reliable download and installation.[3]

New features to the Play Pass and Play Points programs.[3]

Enhancements to Google Play Billing.[3]

Continuous improvements to Play Protect to keep your device safe.[3]

Various performance optimizations, bug fixes and improvements to security, stability and accessibility.[3] Support [Phone] This release adds link groups to GoogleHelp to give users detailed help instructions from apps.[2]

[Phone] Adds support for Material 3 dynamic color in Android Help.[2] System Management & Diagnostics [Phone] New settings screens provide better visibility into and control over the functionality in Google Play services on your device.[2] Utilities [Phone] New UI for AutoFill.[2] Wallet [Phone] Allows users to add new eMoney cards to Google Pay to pay on transit and in stores in Japan.[2] Developer Services New developer features for Google and third party app developers to support Location & Context related developer services in their apps.[2] System Management Updates to system management services that improve security, and stability.[2] [2] Available through Google Play services v34.22 updated on 08/25/2022

[3] Available through Google Play Store v31.1 updated on 07/28/2022.

