Android: Updates für die Pixel-Smartphones kommen – heute Abend endlich Rollout & Start von Android 13?

Pixel-Nutzer und auch Besitzer aller anderen Android-Smartphones müssen in diesem Monat viel Geduld haben, denn aus bisher nicht bekannten Gründen gibt es im August starke Verzögerungen auf allen Update-Kanälen. Google hat sich bisher zwar nicht auf ein Datum festlegen wollen, aber es ist damit zu rechnen, dass es heute Abend endlich weitergehen kann: Update-Rollout, Google System Update und auch der Android 13-Release könnte heute Abend erfolgen.



Aus unbekannten Gründen verzögern sich in diesem Monat viele Updates rund um Android, was vor allem Nutzern der Pixel-Smartphones sauer aufstoßen dürfte. Wir haben euch alle verzögerten Updates bereits in diesem Artikel zusammengefasst und es ist davon auszugehen, dass Google das Ganze noch in diesem Monat in den Griff bekommen will. Aus diesem Grund ist es sehr wahrscheinlich, dass heute Abend endlich das Update-Feuerwerk gezündet werden kann.

Android-Updates für Pixel-Smartphones

Eigentlich hätte das Android-Sicherheitsupdate und auch das Pixel-Update schon am 1. August ausgerollt werden sollen, doch das geschah nicht. Erst drei Tage später hatte sich Google in einem Nebensatz zu Wort gemeldet und verkündet, dass die Updates auf „später in diesem Monat“ verschoben worden sind. Im Zusammenhang mit den Pixel-Smartphones bedeutet das normalerweise eine Verschiebung um zwei Wochen – und das wäre heute.

Ich gehe fest davon aus, dass es heute Abend ein großes Update für die Pixel-Smartphones geben wird. Möglicherweise wird man etwas aussparen und weiterhin an den bisher nicht verkündeten Problemen arbeiten, aber grundsätzlich sollte es ein großes Update geben. Und dann werden wir auch wissen, ob das vor wenigen Tagen ausgerollte separate Pixel 6-Update mit dem GPS-Fix nicht doch noch für Probleme sorgt.









Google System Update

Seit der Einführung der Google System Updates hat man noch nie so spät begonnen, aber auch das dürfte sich bald erledigen. Heute Abend oder spätestens morgen sollte das erste und vielleicht einzige System Update für alle Android-Smartphones veröffentlicht werden. Weil das Update weder einen festen Turnus hat, noch vorab inhaltlich angekündigt wird, kann man auch hier gut filtern und nur die Komponenten aktualisieren, mit denen es keine Probleme gibt.

Android 13

Android 13 stand ziemlich sicher für den 1. August auf der Roadmap und wurde dann kurzfristig doch nicht veröffentlicht. Mittlerweile wissen wir, dass es mit Patch-Level vom 1. September auf die Pixel-Smartphones ausgerollt werden soll. Eine Veröffentlichung zwei Wochen zuvor wäre keine große Überraschung und ist schon im vergangenen Jahr in der Form passiert. Daher gehe ich davon aus, dass auch Android 13 heute Abend veröffentlicht, aber noch nicht auf Smartphones ausgerollt wird.

Welche Pixel-Smartphones erhalten das Update?

Das Sicherheitsupdate wird für alle Pixel-Smartphones der vierten bis sechsten Generation ausgerollt. Das Pixel 3a kam im Mai 2019 auf den Markt und wird daher schon seit Mai 2022 nicht mehr unterstützt. Dennoch hatte Google im Mai angekündigt, noch ein letztes Update im Juli draufzulegen. Doch der Juli ist vorüber und das Update kam nicht, sodass man es wohl auf August verschoben hat und jetzt fast bis in den September zieht. Aber danach ist wirklich Schluss…