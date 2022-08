Android 13 ist da! Google veröffentlicht Android T für die Pixel-Smartphones – Rollout beginnt heute (alle Infos)

Android 13 ist da! Trotz Verzögerungen war Google schon lange nicht mehr so früh dran: Vor wenigen Minuten wurde die finale Version von Android 13 veröffentlicht, die in den letzten Monaten zahlreiche Vorabversionen durchlaufen hat. Der Rollout auf die unterstützten Pixel-Smartphones beginnt ab sofort, sodass viele Nutzer in den nächsten Tagen auf Entdeckungsreise nach den wichtigsten Neuerungen gehen können.



Google hat die finale Version von Android 13 veröffentlicht, die nach mehr als einem Dutzend Vorabversionen zahlreiche Tests durchlaufen hat. Nachdem man genügend Feedback gesammelt und Probleme behoben hat, konnte man jetzt den Startschuss geben – mitte August. So früh war man schon lange nicht mehr dra und dürfte es daher in diesem Jahr besonders eilig haben. Gut möglich, dass da noch eine weitere Beta einer neuen Version folgt, aber wir wollen nicht vorgreifen.

Android 13 konzentriert sich laut Googles Ankündigung vor allem darauf, wichtige Themen wie Datenschutz und Sicherheit in den Mittelpunkt zu stellen, bringt aber natürlich auch einige Neuerungen an der Oberfläche mit. Hervorgehoben werden Themen wie App-spezifische Spracheinstellungen, die neuen Vektor-Schriftarten und -Icons, die verbesserten Medienkontrollen innerhalb der Benachrichtigungen und natürlich Bluetooth Low Energy Audio, das noch große Schritte machen dürfte.

Der Rollout auf die Pixel-Smartphones beginnt ab sofort und in den nächsten Wochen und Monaten werden Smartphones von zahlreichen weiteren Herstellern das Update erhalten. Es ist zu erwarten, dass diese sich in den nächsten Tagen zu Wort melden und verkünden werden, welche Geräte das Update erhalten und wann die Besitzer der noch recht jungen Smartphones damit rechnen dürfen.









Die wichtigsten Neuerungen in Android 13

Wir haben euch bereits alle wichtigen Neuerungen in Android 13 zusammengefasst, sodass ihr euch während des Downloads hier noch schnell einlesen könnt: Alle wichtigen Neuerungen in Android 13.

Es würde zu weit führen, in diesem Artikel noch einmal alles separat zusammenzufassen, was ihr hinter obiger Verlinkung nachlesen könnt. Vermutlich wird Google in den nächsten Stunden einiges an Material bereitstellen und die aus eigener Sicht wichtigsten Verbesserungen zusammenfassen – vielleicht in komfortabler Videoform. Direkte Informationen findet ihr auf den folgenden Webseiten: Android 13 & Android 13 Entwickler-Webseite.

