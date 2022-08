Android 13: So könnt ihr es auf den Pixel-Smartphones installieren – OTA & Factory Images zum Download

Google hat vor wenigen Minuten nicht ganz überraschend sowohl Android 13 als auch das August-Update für die Pixel-Smartphones veröffentlicht. Beides wurde mutmaßlich um einige Wochen verschoben, sodass sich Pixel-Besitzer etwas länger gedulden mussten – und vielleicht auch jetzt noch müssen. Wer nicht mehr warten kann und den Download direkt anstoßen möchte, kann das ab sofort tun.



Google geht in diesem Jahr wieder einen anderen Weg als bei Android 12 und rollt Android 13 ab dem ersten Tag für alle Pixel-Smartphones aus – zumindest theoretisch. Praktisch ist es hingegen so, dass das Update in Wellen ausgerollt wird und sich einige Nutzer noch mehrere Stunden und im schlechtesten Fall vielleicht noch mehrere Tage gedulden müssen. Ein Grund ist die Größe des Updates und ein weiterer, dass man in diesen Stunden sehr wachsam auf mögliche Probleme ist und den Rollout bei Bedarf noch mit dem großen roten Knopf stoppen kann.

Wer nicht mehr warten kann und das Update direkt anstoßen möchte, kann das mit den folgenden Downloads tun. Google hat sowohl die Factory Images als auch das OTA-Image bereitgestellt. Solltet ihr nicht wissen, wie man diese verwendet und installiert, dann lasst es besser bleiben und wartet lieber noch ein paar Stunden. Möchtet ihr es dennoch, findet ihr im Internet jede Menge Anleitungen, von denen ich unerfahrenen Nutzern aber eher abraten würde.

Android 13 Download: OTA Images | Factory Images

