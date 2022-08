Android: Google rollt endlich das August-Update für die Pixel-Smartphones aus – mit zwei Wochen Verzögerung

Da ist es endlich: Wir sind bereits in der Mitte des Monats angekommen und Google beginnt mit dem Rollout des August-Update für die Pixel-Smartphones der vierten bis sechsten Generation. Damit hat es zwei Wochen Verspätung und wird somit hoffentlich auch die Wartezeit bis zum nächsten Update verkürzen, das ja schon in drei Wochen erwartet wird. Wir zeigen euch, was das Update im Gepäck hat, das ab sofort im Zuge des Android 13 Rollouts auf die Pixel-Smartphones kommt.



Nutzer der Pixel 6-Smartphones hatten sich in den ersten Monaten mit ihrem neuen Smartphone bereits an verzögerte Updates gewöhnt, aber noch nie gab es eine solch lange Verzögerung für alle unterstützen Generationen. Wir haben euch bereits zusammengefasst, woran das liegen könnte und was in den vergangenen Wochen so alles liegen geblieben ist. Angefangen vom Sicherheitsupdate über das Pixel Update bis hin zu den Google System Updates.

Jetzt hat Google das Update ohne große Ankündigung im Paket mit Android 13 zum Rollout freigegeben und sollte es in den nächsten Stunden und Tagen für alle Smartphones ausrollen. Bleibt abzuwarten, ob noch das eine oder andere Problem auftaucht oder hoffentlich alles ruhig verläuft und die Verzögerung endlich vergessen lässt.

Wer das Update über OTA nicht abwarten möchte, kann sich sowohl die Factory- als auch die OTA-Images für die Pixel-Smartphones direkt bei Google herunterladen. Details zu allen Lücken gibt es direkt unter folgenden Links, in denen die einzelnen Probleme mit den Komponenten aufgelistet und im Detail erklärt werden.

Security Bulletin: Android Security Bulletin August 2022 | Pixel Security Bulletin August 2022

» Android 13 ist da! Google veröffentlicht Android T für die Pixel-Smartphones – Rollout beginnt heute (alle Infos)

Letzte Aktualisierung am 15.08.2022 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!