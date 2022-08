Android: Neues Google Pixel Update bringt 150 wichtige Verbesserungen auf die Pixel-Smartphones (Liste)

Nicht unerwartet aber dennoch überraschend früh hat Google gestern Abend Android 13 veröffentlicht und mit dem Rollout auf die aktuellen Pixel-Smartphones begonnen. Das Betriebssystem hat viele Neuerungen an Bord, die wir euch bereits ausführlich vorgestellt haben und jetzt legen die Entwickler mit einer langen Liste von größeren und kleineren Details. Pixel-Nutzer dürfen sich auf nicht weniger als 150 wichtige Verbesserungen freuen.



Jede Android-Version hat viele Neuerungen im Gepäck, das ist auch bei Android 13 nicht anders. Doch während man sich in den Jahren zuvor darauf beschränkte, die wirklich großen Verbesserungen vorzustellen, geht man mit dieser Version ins Detail. Die Entwickler waren fleißig und zeigen in einer langen Auflistung ganze 150 Verbesserungen, die man als „notable“, also erwähnenswert, betrachtet. Das bedeutet, dass es unter der Haube noch sehr viel mehr Änderungen gibt.

Wir haben euch bereits alle wichtigen Neuerungen in Android 13 gezeigt und uns dabei natürlich auf die Verbesserungen beschränkt, die an der Oberfläche sichtbar sind und für Endnutzer eine echte Veränderung mitbringen. Die jetzt veröffentlichte Liste enthält hingegen auch die Neuerungen, mit denen sowohl Endnutzer als zum Teil auch Entwickler nicht unbedingt in Berührung kommen werden. Die Auflistung ist in Kategorien unterteilt, aber dennoch sehr umfangreich.

Wer sich im Detail für die Verbesserungen interessiert, findet in diesem Artikel die vollständige Auflistung. Zuerst im englischen Original und darunter noch einmal automatisch ins Deutsche übersetzt. Weil die Übersetzungen gerade im Tech-Bereich nicht immer die besten sind, würde ich deren Studium empfehlen.









Android 13: Die wichtigsten Verbesserungen (Englisch)

Apps Fix for issue causing Gboard to display over text field while typing in certain conditions

Fix for issue causing white bar to display at the bottom of the Google feed in the launcher under certain conditions

Fix for issue hiding some recent pictures from attachment picker in Messages

Fix for issue in Phone app causing some text to appear invisible while managing blocked numbers in dark mode.

Fix for issue occasionally causing different color themes to display between Personal and Work profiles

Fix for issue occasionally preventing password autofill from triggering in certain apps

Fix to allow Live Caption to respect system settings for caption font sizes *[1]

Assistant Fix for issue occasionally causing call Quick Phrases prompts to remain on the screen after a call has ended *[1]

Audio Fix for issue causing audio stream volume to reset while in uninitialized state

Fix for issue causing crackling or noise artifacts when playing audio via LDAC codec in certain conditions

Fix for issue causing distorted call audio in certain conditions while multitasking between apps *[1]

Battery & Charging Fix for issue causing different battery charge percentage to display between Always-on Display and status bar in certain conditions

Fix for issue occasionally causing charging to stop before battery level reaches 100%

Fix for issue preventing Adaptive Charging to trigger in certain conditions

Fix for issue preventing screen timeout to turn off the display in certain conditions

Fix for issue preventing wireless charging with Pixel Stand or other accessories in certain conditions *[4]

Fix to improve thermal mitigation handling in certain conditions and scenarios *[1]

General improvements for idle power consumption under certain conditions

Biometrics Fix for issue causing app crashes during fingerprint unlock in certain conditions *[1]

Fix for issue occasionally preventing fingerprint unlock while notification shade is down *[1]

Fix for issue preventing face unlock to trigger in certain conditions *[3]

Fix for issue where fingerprint icon would occasionally overlap with UI elements on screen *[1]

Fix for issue where fingerprint icon would occasionally persist on-screen *[1]

Fix for issue where fingerprint would intermittently stop working in certain conditions *[1]

Fix to improve fingerprint haptics latency and response during unlock *[1]

General improvements for fingerprint performance, stability and reliability *[1]

General improvements for fingerprint unlock in different lighting conditions *[1]

General usability improvements for fingerprint enrollment *[1]

Bluetooth Fix for issue causing Bluetooth audio to skip during device wake-up in certain conditions *[1]

Fix for issue causing Bluetooth to incorrectly report current media playback status *[1]

Fix for issue causing choppy audio playback over Bluetooth LE in certain conditions *[1]

Fix for issue causing lost device UUIDs for previously paired Bluetooth accessories

Fix for issue occasionally causing audio playback to switch to phone speaker while connected to Bluetooth accessories

Fix for issue preventing previously paired devices from automatically reconnecting in certain conditions

Fix for issue with service connection leak on Bluetooth LE *[1]

Fix for streaming info to display properly on Car screen when connected through Bluetooth

Fix to address device connection issues due to conflicting states in Bluetooth toggle settings

Fix to address issue of longer device connection times over Bluetooth LE *[1]

Fix to correctly pause media when a Bluetooth device disconnects *[1]

Fix to improve Bluetooth LE background connection stability in certain conditions *[1]

General compatibility improvements for various Bluetooth headsets and accessories with Android 13

General improvements for Bluetooth stability and performance in certain conditions

Camera Fix for issue causing greyed out shutter button while adjusting zoom level in certain conditions *[1]

Fix to improve detection of connected Bluetooth accessories while video recording

General improvements for camera stability and performances in certain conditions

Connectivity Fix for issue preventing connection over Ethernet in certain conditions

Display & Graphics Fix for issue causing display to appear green under certain conditions *[1]

Fix for issue causing display to flicker while unlocking with fingerprint in certain conditions *[1]

Fix for issue occasionally preventing Night Light from automatically turning off at sunrise *[1]

Fix for issue preventing display to render under certain conditions *[2]

Fix for issues causing screen flicker under certain conditions

Framework Fix for issue causing app installation from Play store to fail in certain conditions

Fix for issue causing Gboard to freeze in certain conditions

Fix for issue causing Gboard to freeze when long-pressing enter key in certain conditions

Fix for issue occasionally causing system crash when disabling Work Profile

Fix for issue occasionally preventing app notifications from being dismissed in certain conditions

Fix for issue occasionally preventing notifications or updates from apps from running in the background

Fix for issue preventing keyboard from displaying in certain apps and conditions

Fix for issue preventing WiFi printing with certain printers or apps

Fix for Settings app crash when opening Passwords & accounts in certain conditions

General improvements for Android framework stability

Stability and compatibility improvements with certain apps in Android 13

Stability improvements for device restore or transfer during setup in certain scenarios

Location & GPS Fix for issue causing location services cache corruption in certain conditions *[1]

Improvements for GPS stability and location accuracy in certain conditions *[1]

Media Fix for issue occasionally causing incorrectly shifted colors during video playback in Photos *[1]

Improve stability of the Picture-in-Picture mini player window in certain apps and scenarios

Improve support for DRM-protected video streams in certain apps and scenarios

NFC Add support for NFC payments in secondary profiles

Sensors Add option to toggle haptic feedback for touch interaction while silent mode is active

Fix for issue causing screen to stay off after a phone call ends

Fix for issue occasionally causing display to remain in AOD after picking up device or touching screen *[1]

Fix for issue preventing current timezone to be detected from device location in certain conditions

General improvements for adaptive brightness response in certain conditions *[1]

Improvements for haptic feedback strength and response in certain conditions *[5]

System Fix for issue causing device to enter a reboot loop after updating in certain conditions

Fix for issue occasionally causing device to freeze on the Google logo during startup *[1]

Fix for issue occasionally causing device to stall or freeze during unlock

Fix for issue occasionally causing device to unexpectedly reboot and show „Device corrupted“ warning

Fix for issue occasionally causing slow performance while an OTA update installs in the background

Fix for issue occasionally preventing Android Auto to connect over USB in certain conditions *[1]

Fix for issue occasionally preventing device to charge over USB with certain third-party cables or adapters *[5]

FIx for issue occasionally preventing OTA update from installing on device

General improvements for device performance in certain conditions and scenarios

General improvements for system stability and performance in certain conditions

Telephony Fix for issue causing data usage alerts to appear even when disabled in certain conditions

Fix for issue causing Wi-Fi calls to end unexpectedly in certain conditions *[1]

Fix for issue occasionally causing call to drop when attempting to merge two calls *[1]

Fix for issue occasionally causing Phone Services to repeatedly request location *[1]

Fix for issue where call occasionally cannot be placed due to incorrect incoming call message *[1]

Fix for issue where duplicate call notifications can appear in certain conditions *[1]

Fix for issue where missed call notifications may not appear on lock screen in certain conditions *[1]

Fix for issue where new SIM cards are not enabled under certain circumstances *[1]

Fix issue requiring device restart when network handover occurs under certain conditions *[1]

Fix issue where call ringing sound continues after call is answered or terminated in certain circumstances

Fix issue where incorrect network may be displayed under certain circumstances when multiple SIM cards are enabled *[1]

Fix issue where users cannot send SMS messages under certain circumstances *[1]

General improvements for network connection stability & performance in certain conditions

Touch General improvements for touch screen palm detection and response *[1]

User Interface Add option in Settings to show vibration mode icon in status bar

Fix for incorrect text in „Swipe to access Google app“ instructions in launcher settings

Fix for issue causing bottom row of app drawer to appear hidden when using 3-button navigation

Fix for issue causing certain animations to display while „Remove animations“ setting is enabled

Fix for issue causing certain background color themes to lack sufficient contrast with UI elements

Fix for issue causing certain notification content to appear truncated on lock screen

Fix for issue causing certain Toast popup notifications to appear without an app icon

Fix for issue causing Clock icon to show the wrong time in certain conditions

Fix for issue causing keyboard to use the wrong color scheme during device setup when dark mode is enabled

Fix for issue causing overview to highlight a previous app while using 3-button navigation in certain conditions

Fix for issue causing screen rotation button from appearing during device setup

Fix for issue causing screen to flicker when using apps in Picture-in-Picture mode under certain conditions

Fix for issue causing screen to turn off with incoming notification under certain conditions

Fix for issue causing storage settings options to incorrectly open Files app in certain conditions

Fix for issue causing tiles in Quick settings to show the wrong name or appear disabled in certain conditions

Fix for issue causing volume level UI animation to skip when long-pressing volume buttons

Fix for issue occasionally causing app shortcuts to display the wrong icon on home screen

Fix for issue occasionally causing blank lock screen after waking device while face unlock is active

Fix for issue occasionally causing certain media apps to trigger an empty notification

Fix for issue occasionally causing Clipboard modal to appear with a large font size after copying text

Fix for issue occasionally causing collapsed notifications to flicker when dragging notification shade

Fix for issue occasionally causing duplicate notifications to appear for pinned Conversations or contacts

Fix for issue occasionally causing fingerprint icon position to slightly change between the Always-On Display and lock screen

Fix for issue occasionally causing inconsistent network type indicators to display between Settings and status bar

Fix for issue occasionally causing incorrect color theme to display in status bar after app splash screen displays

Fix for issue occasionally causing lock icon on lock screen to appear in the wrong position or size

Fix for issue occasionally causing lock screen to display after fingerprint unlock instead of home screen

Fix for issue occasionally causing long delay before launcher icons appear after restarting device

Fix for issue occasionally causing notification shade to extend down after unlocking device

Fix for issue occasionally causing notification shade to flash when unlocking device with fingerprint

Fix for issue occasionally causing power button to trigger lock screen instead of turning off display

Fix for issue occasionally causing Quick settings to display with incorrect color theme while fingerprint authentication modal is active

Fix for issue occasionally causing Settings to open while long-pressing on brightness slider in Quick settings

Fix for issue occasionally causing status bar notification icon positions to change when time changes

Fix for issue occasionally causing Storage page in Settings to show incorrect usage totals

Fix for issue occasionally preventing recent messages from displaying in Conversations widget

Fix for issue preventing „Default USB configuration“ developer setting from appearing in search results

Fix for issue preventing double-tap gesture to wake display under certain conditions

Fix for issue preventing notifications to appear for new text messages under certain conditions

General improvements for gesture navigation support with third-party launcher apps

General improvements for stability in UI, launcher, gesture navigation and system apps

General improvements for device setup experience

Wi-Fi Fix for issue causing data usage in Settings to omit totals for certain apps

Fix for issue causing device to reboot when connecting to Wi-Fi network with TDI enabled *[1]

Fix for issue causing Wi-Fi confirmation dialog to close unexpectedly when TalkBack is enabled

Fix for issue impacting Android Auto stability while connected to Wi-Fi

Fix for issue occasionally causing device to reboot when signing into a Wi-Fi network

Fix for issue occasionally preventing connection to WPA2-Enterprise networks in certain conditions

Fix for issue preventing Wi-Fi network from connecting when entering a correct password after entering an incorrect password

Fix for issue while connecting to temporary Wi-Fi networks with certain apps *[1]

General improvements for Wi-Fi stability and performance in certain conditions

—————————————————————



Device Applicability



Fixes are available for all supported Pixel devices unless otherwise indicated below.



*[1] Included on Pixel 6, Pixel 6 Pro & Pixel 6a

*[2] Included on Pixel 4a (5G), Pixel 5 & Pixel 5a (5G)

*[3] Included on Pixel 4 & Pixel 4 XL

*[4] Included on Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 5, Pixel 6 & Pixel 6 Pro

*[5] Included on Pixel 6a









Android 13: Die wichtigsten Verbesserungen (Deutsch)

Apps Behebung eines Problems, bei dem Gboard während der Eingabe unter bestimmten Bedingungen über dem Textfeld angezeigt wurde

Behebung eines Problems, das dazu führte, dass unter bestimmten Bedingungen ein weißer Balken unten im Google-Feed im Launcher angezeigt wurde

Behebung eines Problems, bei dem einige aktuelle Bilder aus der Anhangsauswahl in Nachrichten ausgeblendet wurden

Behebung eines Problems in der Telefon-App, das dazu führte, dass Text unsichtbar wurde, während blockierte Nummern im Dunkelmodus verwaltet wurden.

Behebung eines Problems, das gelegentlich dazu führte, dass unterschiedliche Farbdesigns zwischen persönlichen und Arbeitsprofilen angezeigt wurden

Behebung eines Problems, das gelegentlich verhindert, dass das automatische Ausfüllen von Passwörtern in bestimmten Apps ausgelöst wird

Fix, damit Live Caption die Systemeinstellungen für Schriftgrößen von Untertiteln berücksichtigt *[1]

Assistent Behebung eines Problems, das gelegentlich dazu führte, dass Quick Phrases-Eingabeaufforderungen auf dem Bildschirm blieben, nachdem ein Anruf beendet wurde *[1]

Audio Behebung eines Problems, das dazu führte, dass die Lautstärke des Audiostreams im nicht initialisierten Zustand zurückgesetzt wurde

Behebung eines Problems, das unter bestimmten Bedingungen Knistern oder Rauschartefakte verursacht, wenn Audio über den LDAC-Codec abgespielt wird

Behebung eines Problems, das unter bestimmten Bedingungen beim Multitasking zwischen Apps zu verzerrtem Anrufaudio führte *[1]

Batterie & Aufladen Behebung eines Problems, das dazu führte, dass unter bestimmten Bedingungen zwischen dem Always-on-Display und der Statusleiste ein unterschiedlicher Prozentsatz der Akkuladung angezeigt wurde

Behebung eines Problems, das gelegentlich dazu führte, dass der Ladevorgang stoppte, bevor der Akkustand 100 % erreichte

Behebung eines Problems, das verhindert, dass adaptives Laden unter bestimmten Bedingungen ausgelöst wird

Behebung eines Problems, das verhinderte, dass das Bildschirm-Timeout unter bestimmten Bedingungen das Display ausschaltete

Behebung eines Problems, das unter bestimmten Bedingungen das kabellose Laden mit Pixel Stand oder anderem Zubehör verhinderte*[4]

Fix zur Verbesserung des Umgangs mit thermischer Minderung unter bestimmten Bedingungen und Szenarien *[1]

Allgemeine Verbesserungen für den Stromverbrauch im Leerlauf unter bestimmten Bedingungen

Biometrie Behebung eines Problems, das unter bestimmten Bedingungen zum Absturz der App beim Entsperren per Fingerabdruck führte *[1]

Behebung eines Problems, das gelegentlich verhindert, dass der Fingerabdruck entsperrt wird, während die Benachrichtigungsblende unten ist *[1]

Behebung eines Problems, das verhindert, dass Face Unlock unter bestimmten Bedingungen ausgelöst wird *[3]

Problem behoben, bei dem das Fingerabdrucksymbol gelegentlich mit UI-Elementen auf dem Bildschirm überlappte *[1]

Problem behoben, bei dem das Fingerabdrucksymbol gelegentlich auf dem Bildschirm angezeigt wurde *[1]

Behebung eines Problems, bei dem der Fingerabdruck unter bestimmten Bedingungen zeitweise nicht mehr funktionierte *[1]

Fix zur Verbesserung der Latenz und Reaktion der Fingerabdrücke beim Entsperren *[1]

Allgemeine Verbesserungen für Leistung, Stabilität und Zuverlässigkeit von Fingerabdrücken *[1]

Allgemeine Verbesserungen für das Entsperren per Fingerabdruck bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen *[1]

Allgemeine Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit für die Registrierung per Fingerabdruck *[1]

Bluetooth Behebung eines Problems, bei dem Bluetooth-Audio unter bestimmten Bedingungen beim Aufwecken des Geräts übersprungen wurde *[1]

Behebung eines Problems, das dazu führte, dass Bluetooth den aktuellen Medienwiedergabestatus falsch meldete *[1]

Behebung eines Problems, das unter bestimmten Bedingungen zu einer abgehackten Audiowiedergabe über Bluetooth LE führte *[1]

Behebung eines Problems, das zu verlorenen Geräte-UUIDs für zuvor gekoppeltes Bluetooth-Zubehör führte

Behebung eines Problems, das gelegentlich dazu führte, dass die Audiowiedergabe auf den Telefonlautsprecher umschaltete, während eine Verbindung mit Bluetooth-Zubehör besteht

Behebung eines Problems, das verhindert, dass zuvor gekoppelte Geräte unter bestimmten Bedingungen automatisch wieder verbunden werden

Problem mit Dienstverbindungsleck auf Bluetooth LE behoben *[1]

Fix für Streaming-Informationen zur korrekten Anzeige auf dem Autobildschirm bei Verbindung über Bluetooth

Fix zur Behebung von Verbindungsproblemen bei Geräten aufgrund widersprüchlicher Zustände in den Bluetooth-Umschalteinstellungen

Behebung des Problems längerer Geräteverbindungszeiten über Bluetooth LE *[1]

Fix zum korrekten Anhalten von Medien, wenn ein Bluetooth-Gerät die Verbindung trennt *[1]

Fix zur Verbesserung der Stabilität der Bluetooth LE-Hintergrundverbindung unter bestimmten Bedingungen *[1]

Allgemeine Kompatibilitätsverbesserungen für verschiedene Bluetooth-Headsets und Zubehör mit Android 13

Allgemeine Verbesserungen für Bluetooth-Stabilität und -Leistung unter bestimmten Bedingungen

Kamera Behebung des Problems, das beim Anpassen der Zoomstufe unter bestimmten Bedingungen einen ausgegrauten Auslöser verursachte *[1]

Fix zur Verbesserung der Erkennung von verbundenem Bluetooth-Zubehör während der Videoaufnahme

Allgemeine Verbesserungen für Kamerastabilität und Leistung unter bestimmten Bedingungen

Konnektivität Behebung eines Problems, das unter bestimmten Bedingungen die Verbindung über Ethernet verhindert

Display & Grafiken Fix für das Problem, dass die Anzeige unter bestimmten Bedingungen grün erscheint *[1]

Behebung eines Problems, das dazu führte, dass die Anzeige unter bestimmten Bedingungen beim Entsperren mit Fingerabdruck flackerte *[1]

Behebung eines Problems, das gelegentlich verhindert, dass das Nachtlicht bei Sonnenaufgang automatisch ausgeschaltet wird *[1]

Behebung eines Problems, das verhindert, dass die Anzeige unter bestimmten Bedingungen gerendert wird *[2]

Fix für Probleme, die unter bestimmten Bedingungen zu Bildschirmflimmern führen

Rahmen Behebung eines Problems, das dazu führte, dass die App-Installation aus dem Play Store unter bestimmten Bedingungen fehlschlug

Behebung eines Problems, das dazu führte, dass Gboard unter bestimmten Bedingungen einfrierte

Behebung eines Problems, bei dem Gboard einfriert, wenn die Eingabetaste unter bestimmten Bedingungen lange gedrückt wird

Behebung eines Problems, das beim Deaktivieren des Arbeitsprofils gelegentlich zu einem Systemabsturz führte

Behebung eines Problems, das gelegentlich verhindert, dass App-Benachrichtigungen unter bestimmten Bedingungen geschlossen werden

Behebung eines Problems, das gelegentlich verhindert, dass Benachrichtigungen oder Updates von Apps im Hintergrund ausgeführt werden

Behebung eines Problems, das verhindert, dass die Tastatur in bestimmten Apps und unter bestimmten Bedingungen angezeigt wird

Behebung eines Problems, das das Drucken über WLAN mit bestimmten Druckern oder Apps verhindert

Fix für den Absturz der Einstellungs-App beim Öffnen von Passwörtern & Konten unter bestimmten Bedingungen

Allgemeine Verbesserungen für die Stabilität des Android-Frameworks

Stabilitäts- und Kompatibilitätsverbesserungen mit bestimmten Apps in Android 13

Stabilitätsverbesserungen für die Gerätewiederherstellung oder -übertragung während der Einrichtung in bestimmten Szenarien

Lage & GPS Behebung eines Problems, das unter bestimmten Bedingungen zur Beschädigung des Caches von Ortungsdiensten führte *[1]

Verbesserungen der GPS-Stabilität und Standortgenauigkeit unter bestimmten Bedingungen *[1]

Medien Behebung eines Problems, das gelegentlich zu falsch verschobenen Farben während der Videowiedergabe in Fotos führte *[1]

Verbesserung der Stabilität des Picture-in-Picture-Miniplayer-Fensters in bestimmten Apps und Szenarien

Verbesserung der Unterstützung für DRM-geschützte Videostreams in bestimmten Apps und Szenarien

NFC Unterstützung für NFC-Zahlungen in sekundären Profilen hinzufügen

Sensoren Option zum Umschalten des haptischen Feedbacks für die Berührungsinteraktion hinzugefügt, während der Ruhemodus aktiv ist

Problem behoben, das dazu führte, dass der Bildschirm nach dem Ende eines Telefongesprächs ausgeschaltet blieb

Behebung eines Problems, bei dem die Anzeige gelegentlich im AOD verblieb, nachdem das Gerät aufgenommen oder der Bildschirm berührt wurde *[1]

Behebung eines Problems, das verhindert, dass die aktuelle Zeitzone unter bestimmten Bedingungen vom Gerätestandort erkannt wird

Allgemeine Verbesserungen für die adaptive Helligkeitsreaktion unter bestimmten Bedingungen *[1]

Verbesserungen der Stärke und Reaktion des haptischen Feedbacks unter bestimmten Bedingungen *[5]

System Behebung eines Problems, bei dem das Gerät unter bestimmten Bedingungen nach der Aktualisierung in eine Neustartschleife eintritt

Behebung eines Problems, das gelegentlich dazu führte, dass das Gerät während des Starts beim Google-Logo einfriert *[1]

Behebung eines Problems, das gelegentlich dazu führte, dass das Gerät während des Entsperrens blockiert oder einfriert

Behebung eines Problems, das gelegentlich dazu führte, dass das Gerät unerwartet neu startete und die Warnung „Gerät beschädigt“ anzeigte

Behebung eines Problems, das gelegentlich zu langsamer Leistung führte, während ein OTA-Update im Hintergrund installiert wurde

Behebung eines Problems, das gelegentlich verhindert, dass Android Auto unter bestimmten Bedingungen eine Verbindung über USB herstellt *[1]

Behebung eines Problems, das gelegentlich verhinderte, dass das Gerät mit bestimmten Kabeln oder Adaptern von Drittanbietern über USB aufgeladen werden konnte *[5]

Fix für ein Problem, das gelegentlich verhindert, dass ein OTA-Update auf dem Gerät installiert wird

Allgemeine Verbesserungen der Geräteleistung unter bestimmten Bedingungen und Szenarien

Allgemeine Verbesserungen für Systemstabilität und Leistung unter bestimmten Bedingungen

Telefonie Behebung eines Problems, das dazu führte, dass Warnungen zur Datennutzung auch dann angezeigt wurden, wenn sie unter bestimmten Bedingungen deaktiviert waren

Behebung eines Problems, bei dem WLAN-Anrufe unter bestimmten Bedingungen unerwartet beendet wurden *[1]

Behebung eines Problems, das gelegentlich dazu führte, dass Anrufe beim Versuch, zwei Anrufe zusammenzuführen, unterbrochen wurden *[1]

Behebung eines Problems, das gelegentlich dazu führte, dass Telefondienste wiederholt den Standort *[1] anforderten

Behebung eines Problems, bei dem Anrufe aufgrund einer falschen eingehenden Anrufnachricht *[1] gelegentlich nicht getätigt werden konnten

Behebung eines Problems, bei dem unter bestimmten Bedingungen doppelte Anrufbenachrichtigungen angezeigt werden können *[1]

Behebung eines Problems, bei dem Benachrichtigungen über verpasste Anrufe unter bestimmten Bedingungen möglicherweise nicht auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden *[1]

Problem behoben, bei dem neue SIM-Karten unter bestimmten Umständen nicht aktiviert wurden *[1]

Problem behoben, das einen Neustart des Geräts erforderlich machte, wenn die Netzwerkübergabe unter bestimmten Bedingungen erfolgt *[1]

Problem behoben, bei dem der Klingelton des Anrufs unter bestimmten Umständen fortgesetzt wurde, nachdem der Anruf angenommen oder beendet wurde

Problem behoben, bei dem unter bestimmten Umständen falsche Netze angezeigt werden, wenn mehrere SIM-Karten aktiviert sind *[1]

Problem behoben, bei dem Benutzer unter bestimmten Umständen keine SMS-Nachrichten senden können *[1]

Allgemeine Verbesserungen für die Stabilität der Netzwerkverbindung & Leistung unter bestimmten Bedingungen

Berühren Allgemeine Verbesserungen für die Handflächenerkennung und -reaktion auf dem Touchscreen *[1]

Benutzeroberfläche Option in den Einstellungen hinzugefügt, um das Vibrationsmodus-Symbol in der Statusleiste anzuzeigen

Korrektur für falschen Text in der Anleitung „Zum Zugriff auf die Google-App wischen“ in den Launcher-Einstellungen

Behebung eines Problems, das dazu führte, dass die untere Zeile der App-Schublade bei Verwendung der 3-Tasten-Navigation ausgeblendet angezeigt wurde

Behebung eines Problems, das dazu führte, dass bestimmte Animationen angezeigt wurden, während die Einstellung „Animationen entfernen“ aktiviert war

Behebung eines Problems, das dazu führte, dass bestimmte Hintergrundfarbdesigns keinen ausreichenden Kontrast zu UI-Elementen hatten

Behebung eines Problems, das dazu führte, dass bestimmte Benachrichtigungsinhalte auf dem Sperrbildschirm abgeschnitten angezeigt wurden

Behebung eines Problems, bei dem bestimmte Toast-Popup-Benachrichtigungen ohne App-Symbol angezeigt wurden

Behebung eines Problems, das dazu führte, dass das Uhrensymbol unter bestimmten Bedingungen die falsche Zeit anzeigte

Behebung eines Problems, das dazu führte, dass die Tastatur während der Geräteeinrichtung das falsche Farbschema verwendete, wenn der Dunkelmodus aktiviert war

Behebung eines Problems, das dazu führte, dass die Übersicht unter bestimmten Bedingungen eine frühere App hervorhob, während die 3-Tasten-Navigation verwendet wurde

Behebung des Problems, das dazu führte, dass die Schaltfläche zum Drehen des Bildschirms während der Geräteeinrichtung angezeigt wurde

Behebung eines Problems, das dazu führte, dass der Bildschirm unter bestimmten Bedingungen flackerte, wenn Apps im Bild-in-Bild-Modus verwendet wurden

Behebung eines Problems, das dazu führte, dass sich der Bildschirm unter bestimmten Bedingungen bei eingehender Benachrichtigung ausschaltete

Behebung eines Problems, das dazu führte, dass Speichereinstellungsoptionen unter bestimmten Bedingungen die Datei-App falsch öffneten

Behebung eines Problems, das dazu führte, dass Kacheln in den Schnelleinstellungen unter bestimmten Bedingungen den falschen Namen anzeigten oder deaktiviert zu sein

Behebung eines Problems, das dazu führte, dass die UI-Animation für Lautstärkepegel übersprungen wurde, wenn die Lautstärketasten lange gedrückt wurden

Behebung eines Problems, das gelegentlich dazu führte, dass App-Verknüpfungen das falsche Symbol auf dem Startbildschirm anzeigten

Behebung eines Problems, das gelegentlich dazu führte, dass der Sperrbildschirm nach dem Aufwecken des Geräts leer war, während Face Unlock aktiv war

Behebung eines Problems, das gelegentlich dazu führte, dass bestimmte Medien-Apps eine leere Benachrichtigung auslösten

Behebung eines Problems, das gelegentlich dazu führte, dass das Zwischenablage-Modal nach dem Kopieren von Text mit einer großen Schriftgröße angezeigt wurde

Behebung eines Problems, bei dem reduzierte Benachrichtigungen gelegentlich flackerten, wenn die Benachrichtigungsleiste gezogen wurde

Problem behoben, bei dem gelegentlich doppelte Benachrichtigungen für angeheftete Unterhaltungen oder Kontakte angezeigt wurden

Behebung eines Problems, das gelegentlich dazu führte, dass sich die Position des Fingerabdrucksymbols zwischen dem Always-On-Display und dem Sperrbildschirm leicht änderte

Behebung eines Problems, das gelegentlich dazu führte, dass inkonsistente Netzwerktypanzeigen zwischen Einstellungen und Statusleiste angezeigt wurden

Behebung eines Problems, das gelegentlich dazu führte, dass in der Statusleiste ein falsches Farbdesign angezeigt wurde, nachdem der Begrüßungsbildschirm der App angezeigt wurde

Behebung eines Problems, das gelegentlich dazu führte, dass das Sperrsymbol auf dem Sperrbildschirm an der falschen Position oder Größe angezeigt wurde

Behebung eines Problems, das gelegentlich dazu führte, dass der Sperrbildschirm nach dem Entsperren per Fingerabdruck anstelle des Startbildschirms angezeigt wurde

Behebung eines Problems, das gelegentlich zu einer langen Verzögerung führte, bevor Launcher-Symbole nach dem Neustart des Geräts angezeigt wurden

Behebung eines Problems, das gelegentlich dazu führte, dass sich die Benachrichtigungsleiste nach dem Entsperren des Geräts nach unten ausdehnte

Behebung eines Problems, das gelegentlich dazu führte, dass die Benachrichtigungsleiste blinkte, wenn das Gerät mit Fingerabdruck entsperrt wurde

Behebung eines Problems, das gelegentlich dazu führte, dass der Netzschalter den Sperrbildschirm auslöste, anstatt das Display auszuschalten

Behebung eines Problems, das gelegentlich dazu führte, dass Schnelleinstellungen mit einem falschen Farbschema angezeigt wurden, während das Fingerabdruck-Authentifizierungsmodal aktiv war

Behebung eines Problems, das gelegentlich dazu führte, dass Einstellungen geöffnet wurden, während in den Schnelleinstellungen lange auf den Helligkeitsregler gedrückt wurde

Behebung eines Problems, das gelegentlich dazu führte, dass sich die Position des Statusleisten-Benachrichtigungssymbols änderte, wenn sich die Zeit änderte

Behebung eines Problems, das gelegentlich dazu führte, dass auf der Speicherseite in den Einstellungen falsche Nutzungsgesamtwerte angezeigt wurden

Behebung eines Problems, das gelegentlich verhinderte, dass aktuelle Nachrichten im Konversations-Widget angezeigt wurden

Behebung eines Problems, das verhindert, dass die Entwicklereinstellung „Standard-USB-Konfiguration“ in den Suchergebnissen angezeigt wird

Behebung eines Problems, das verhindert, dass die Anzeige durch Doppeltippen unter bestimmten Bedingungen aktiviert wird

Behebung eines Problems, bei dem unter bestimmten Bedingungen keine Benachrichtigungen für neue Textnachrichten angezeigt werden

Allgemeine Verbesserungen für die Unterstützung der Gestennavigation mit Launcher-Apps von Drittanbietern

Allgemeine Verbesserungen für Stabilität in UI, Launcher, Gestennavigation und System-Apps

Allgemeine Verbesserungen für die Geräteeinrichtung

WLAN Behebung eines Problems, das dazu führte, dass bei der Datennutzung in den Einstellungen Gesamtwerte für bestimmte Apps weggelassen wurden

Behebung eines Problems, das dazu führte, dass das Gerät neu startete, wenn es mit einem Wi-Fi-Netzwerk mit aktiviertem TDI verbunden wurde *[1]

Behebung eines Problems, das dazu führte, dass der Wi-Fi-Bestätigungsdialog unerwartet geschlossen wurde, wenn TalkBack aktiviert war

Problem behoben, das die Stabilität von Android Auto bei bestehender WLAN-Verbindung beeinträchtigte

Behebung eines Problems, bei dem das Gerät gelegentlich neu gestartet wird, wenn es sich bei einem WLAN-Netzwerk anmeldet

Behebung eines Problems, das gelegentlich unter bestimmten Bedingungen die Verbindung zu WPA2-Enterprise-Netzwerken verhinderte

Behebung eines Problems, das verhindert, dass das Wi-Fi-Netzwerk eine Verbindung herstellt, wenn ein korrektes Passwort eingegeben wird, nachdem ein falsches Passwort eingegeben wurde

Problem beim Verbinden mit temporären Wi-Fi-Netzwerken mit bestimmten Apps behoben *[1]

Allgemeine Verbesserungen für WLAN-Stabilität und -Leistung unter bestimmten Bedingungen

———————————————- —————-



Geräteanwendbarkeit



Fixes sind für alle unterstützten Pixel-Geräte verfügbar, sofern unten nicht anders angegeben.



*[1] Enthalten auf Pixel 6, Pixel 6 Pro & Pixel 6a

*[2] In Pixel 4a (5G), Pixel 5 & Pixel 5a (5G)

*[3] In Pixel 4 & Pixel 4 XL

*[4] Enthalten auf Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 5, Pixel 6 & Pixel 6 Pro

*[5] Auf Pixel 6a enthalten

