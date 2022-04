Pixel 7 Pro: Neue Renderbilder zeigen das neue Google-Smartphone – alternative Farbe & mehr Details (Galerie)

Google wird in einem halben Jahr die Pixel 7-Smartphones vorstellen, die schon jetzt häufig in der Gerüchteküche zu finden sind und von Leakern bedacht werden. Jetzt gibt es neue Renderbilder des Pixel 7 Pro, die uns einen noch detallierteren Blick auf die Rückseite mit dem prägnanten Kameraaufbau geben. Es zeigt sich, dass Google in diesem Jahr etwas stärkere farbliche Akzente setzen könnte.



Wir haben euch erst vor wenigen Tagen alle Bilder und Informationen zu den Pixel 7-Smartphones zusammengefasst und jetzt gibt es schon wieder neues Bildmaterial. Auf Basis der bereits seit mehreren Wochen kursierenden Daten und Renderbilder hat sich ein weiterer Designer von Fast Technology ans Werk gemacht und ermöglicht uns einen alternativen Blick auf das neue Pro-Smartphone. Alternativ sowohl wegen der Farbwahl auch der dadurch sichtbaren Details.

Während die Front und auch die Seiten nicht wirklich interessant sind und nicht mit neuen Details aufwarten können, gibt es auf der Rückseite einiges zu entdecken. Es ist bereits bekannt, wenn man den CAD-Leaks glauben mag, dass der über die gesamte Breite gezogene Kamerabuckel optisch vollständig mit den Seitenflächen des Smartphones verbunden sein soll. Doch weil die Leiste bisher stets in Schwarz gehalten war, konnten wir das nicht so gut erkennen.

Auf den folgenden Bildern ist die Leiste in Metalic Silver gehalten und geht vollständig in der Seitenleiste auf, vielleicht auch wegen des Lichteffekts. Auch die einzelnen Kamera-Komponenten werden dadurch deutlicher als bisher sichtbar. Ganz neu sind die drei kleinen Aussparungen zwischen den Hauptkameras, die sowohl Mikrofone als auch Sensoren enthalten könnten.

















Obiges Video stammt aus einem anderen Leak, basiert aber auf den gleichen CAD-Daten und zeigt somit auch das gleiche Gerät. Der Unterschied allein aufgrund der Farbgebung wird dennoch deutlich. Dazu muss man aber auch sagen, dass die Farben bisher nur der Fantasie der Designer entspringen bzw. auf den bereits bekannten Farbrichtungen der Vorjahre basieren. Zwar gibt es schon erste Informationen zu den Farben, aber das exakte Design ist bisher nicht bekannt.

Ich denke nicht, dass Google eine solche blaue Variante mit einem metallischen „Streifen“ auf der Rückseite auf den Markt bringen wird. Das sieht zwar ganz schick aus, will aber zumindest aus 2021er Sicht noch nicht zum Rest des Google Design-Universums passen. Aber bis Oktober ist noch viel Zeit und vielleicht werden die Designer in diesem Jahr wieder etwas mutiger. Einen ersten Ausblick könnte es nächsten Monat rund um die Google I/O geben.

