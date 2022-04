Pixel 6 Aktion: Googles Smartphone jetzt schon für 579 Euro + Gratis Schutzhülle bei Media Markt & Saturn

Die Pixel 6-Smartphones sind seit mehreren Monaten am Markt und so langsam fallen die Preise, die die Händler für Googles Flaggschiffe aufrufen. In diesen Tagen könnt ihr sowohl bei Media Markt als auch Saturn 70 Euro beim Kauf des Pixel 6 sparen. Bei Media Markt erhaltet ihr außerdem noch Googles offizielle Schutzhülle Gratis dazu, sodass die rechnerische Ersparnis bei gut 100 Euro liegt.



Schnäppchenjäger können kurz vor Ostern wieder von einigen Aktionen profitieren, denn sowohl im Google Store als auch bei Amazon gibt es einige interessante Aktionen. Natürlich sind auch bei den deutschen Händlern Saturn und Media Markt immer wieder gute Aktionen zu finden und in diesen Tagen ist mal wieder das Pixel 6-Smartphone im Mittelpunkt. Beide Händler haben es in Aktion, wobei ihr bei Media Markt zusätzlich von einem nicht ganz unwichtigen Zubehör profitieren könnt.

Ihr erhaltet das Pixel 6 für 579n Euro statt 649 Euro und zusätzlich gibt es die Google-Schutzhülle in der Farbe Stormy Sky dazu. Dafür müsst ihr allerdings ein paar Tage auf eure Bestellung warten. Möchtet ihr nicht warten und könnt auf die Schutzhülle verzichten, gibt es den gleichen Preis auch bei Saturn: Pixel 6 für 579 Euro statt 649 Euro.

» Pixel 6 bei Media Markt kaufen + Gratis Schutzhülle

» Pixel 6 bei Saturn kaufen

(Partnerlinks, vielen Dank für eure Unterstützung!

» Oster-Aktionen bei Amazon: Fire Tablets, Fire TV, Echo Smart Speaker, Smart Displays & mehr stark reduziert