Android 13: Samsung soll sehr früh einsteigen – erste Beta mit OneUI 5.0 kommt schon im Juli (Bericht)

Google dürfte im Laufe der nächsten Tage die erste Android 13 Beta veröffentlichen und hoffentlich für alle Pixel-Smartphones einschließlich der sechsten Generation anbieten. Aber auch Samsung-Nutzer müssen sich wohl nicht zu langen gedulden, denn die Südkoreaner wollen schnell nachziehen und das eigene Beta-Programm inklusive OneUI 5.0 schon wenige Monate später starten – früher als in den vergangenen Jahren.



Samsung macht seit längerer Zeit sehr vieles richtig, wenn es um die Android-Updates geht. Die Flaggschiffe werden sehr schnell mit Sicherheitsupdates versorgt, zum Teil schneller als die Pixel-Smartphones, und auch Betriebssystem-Updates kommen so schnell wie möglich bei den wichtigsten Linien an. Das wird sich auch mit Android 13 fortsetzen und erneut will man in puncto Geschwindigkeit anziehen. Wie aus mehreren Quellen zu erfahren ist, will Samsung die Beta schon im Juli starten.

Anders als bei Google, durchläuft die Android 13 Beta von Samsung nicht mehrere Entwicklungsschritte, sondern ist tatsächlich eine Vorabversion der finalen Ausgabe. Während es bei Google in den ersten Betas noch inkrementell zugeht und neue Features dazukommen, will Samsung vor allem Fehler entdecken und die erwartete Stabilität gewährleisten. Man bastelt also schon jetzt fleißig an Android 13 und sobald Google die „platform stability“ erreicht, wird man die erste Version herausbringen. Ab diesem Punkt gibt es auch bei Google keine tiefgreifenden Anpassungen mehr.

Damit dürfte es erneut gelingen, die ersten Smartphones noch vor Weihnachten zu versorgen. Wenn man weiter so Gas gibt, wird man das neue Betriebssystem eines Tages noch vor Google ausrollen können. Viel fehlt da nicht mehr…

[SamMobile]