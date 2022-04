Google Chrome OS: Kamera sorgt auf Chromebooks für Probleme – liefert nur noch ein schwarzes Bild (Update)

Chromebook-Nutzer durften sich gerade erst über das Update auf Chrome OS 100 und auf ihrem Gerät das runde Jubiläum feiern – allerdings ohne Fotos. Viele Nutzer berichten in diesen Tagen, dass die Kamera-App nicht mehr funktioniert und weder Livebild noch das abgelichtete Motiv zeigt. Leider betrifft das auch den externen Zugriff, sodass Videokonferenzen und Videocalls aktuell nur eingeschränkt möglich sind. UPDATE: Fix kommt.



Google bewirbt die Chromebooks als sehr sichere und stabile Alternative zur Konkurrenz, doch auch bei Chrome OS kann mal etwas schiefgehen – und das ist derzeit der Fall. Zahlreiche Nutzer aus mehreren Ländern und mit verschiedenen Chromebooks berichten, dass die Kamera ihren Dienst versagt. Zwar lässt sich die Kamera-App ohne Fehlermeldung öffnen und auch verwenden, aber man sieht sowohl in der Vorschau als auch beim aufgenommenen Bild im wahrsten Sinne des Wortes Schwarz.

Würde es nur die Kamera-App betreffen, die unter Chrome OS vermutlich nicht ganz so häufig verwendet wird, könnte man es verschmerzen. Aber das Problem sitzt tiefer, denn auch alle anderen Apps mit Kamerazugriff liefern das gleiche Ergebnis. Damit sind Videocalls und Videokonferenzen derzeit nur ohne Bild möglich. Für manchen vielleicht eine willkommene Ausrede, aber dennoch ein sehr ärgerliches Problem. Google hat es mittlerweile bestätigt und arbeitet an einem Fix.

Es dürfte wohl noch einige Tage dauern, bis das Problem behoben ist und vielleicht wird auch erst das Update auf Chrome OS 101 die Kamera wieder aktivieren. Dieses wird für Ende des Monats erwartet. UPDATE: Es geht doch schneller. Google hat ein Update für „Ende dieser Woche“ versprochen.

Our team anticipates that the fix will be available later this week with a software update and is not related to your device.