Google Telefon: Neue Oberfläche mit animierten Tasten im Material You-Design wird ausgerollt (Screenshots)

Google hat mit Android 12 Material You eine neue Designsprache eingeführt, die aus zahlreichen Elementen besteht und verstärkt auf kleinere Animationen mit schicken Übergängen setzt. Jetzt wird die vor einigen Wochen aufgetauchte angepasste Oberfläche der Google Telefon App für viele Nutzer per serverseitigem Update ausgerollt. Wir zeigen euch die angepasste Wählbuttons inklusive Animationen.



Die Google Telefon-App ist die Standard-App auf den Pixel-Smartphones und erhält seit vielen Jahren nur sporadische Updates – dann aber gleich mehrere größere Veränderungen auf einen Schlag. In diesen Tagen dürfte es wieder soweit sein, denn bei vielen Nutzern ist die neue Oberfläche für die Wähltasten aufgetaucht und wohl per serverseitigem Update ausgerollt. Die Tasten werden nicht mehr rahmenlos auf einem einfarbigen Hintergrund dargestellt, sondern sollen sich in echte Buttons zurückverwandeln.

Der linke Screenshot zeigt die aktuelle Version und das rechte Bild die neue Variante. Es ist sehr deutlich zu erkennen, dass sich die einzelnen Tasten nun wieder abheben, so wie es früher einmal war, und damit vielleicht auch einfacher zu treffen sind. Gleichzeitig wird sich trotz farblicher Anpassung mit dem Material You-Design der Kontrast erhöhen. Die Tasten wirken dadurch nicht nur größer, sondern sind auch einfacher zu treffen, ohne dass mehr Platz benötigt wird. Aber das ist noch nicht alles.









Aktuelle Animation

Neue Animation

Die Animation beim Tastendruck wird sich ändern. Statt wie bisher einen wachsenden Kreis beim Tippen einer Taste darzustellen, wird sich in der neuen Version die Form ändern. Die stark abgerundeten Ecken der einzelnen Tasten werden sich bei aktivem Druck verformen und deutlich eckiger werden – sprich die Rundung wird abnehmen. Dieser Effekt ist beim schnellen Tippen zwar nicht so genau im Detail zu sehen, macht aber einen großen Unterschied. Auch das ist bereits aus der Taschenrechner-App bekannt.

Das neue Design wurde seit Montag von sehr vielen Nutzern gesichtet und sollte sich derzeit im breiten Rollout für alle Nutzer befinden. Ihr benötigt mindestens Version 78.

[9to5Google]