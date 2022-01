Smart Home: Google muss Smart Speaker-Funktionen einschränken – alle Details, Einschränkungen & Lösung

Smart Speaker und Smart Displays sind für viele Menschen ein sehr zentraler Bestandteil des Smart Homes, doch Nutzer von Google-Produkten müssen sich in nächster Zeit wohl etwas einschränken. Google muss den Funktionsumfang beschneiden und derzeit ist nicht absehbar, ob es noch weitere Folgen aufgrund des Sonos-Verfahrens geben wird. Fraglich ist, warum Google die ganze Sache nicht außergerichtlich zu lösen versucht.



Zwischen Sonos und Google herrscht schon seit langer Zeit dicke Luft, denn die ehemaligen Partner haben sich mit Klagen überzogen und werfen einander vor, bei der Zusammenarbeit die Technologien des anderen gestohlen zu haben. Allerdings ist Googles Klage vermutlich eher als vermutlich wenig substanzslose Abwehr gegen die Sonos-Klage zu bewerten. Schon von Beginn an war klar, dass Sonos die besseren Chancen haben wird – und so ist es ja in diese Woche auch gekommen.

Dabei geht es weniger um entwendete Technologien aus der Zusammenarbeit, sondern die Verletzung von rechtmäßigen Sonos-Patenten. Um die folgenden fünf Patente ging es im aktuellen Fall:

Ein US-Gericht hat nach mehr als zwei Jahren entschieden, dass Google „schuldig“ ist. Google kann zwar noch Rechtsmittel einlegen, wird sich aber erst einmal daran halten müssen, dass die von den Patenten abgedeckten Funktionen aus den Smart Speakern entfernt werden. Konkret wird man erst einmal die kollektive Lautstärkeregelung entfernen, mit der sich die Lautstärke einer gesamten Gruppe regeln lässt. In Zukunft wird man diese einzeln regeln müssen. Das sind die vorerst bekannt gegebenen Einschränkungen:

Due to a recent legal ruling we’re making some changes to how you set up your devices and the Speaker Group functionality will work moving forward. If you’re using the Speaker Group feature to control the volume in the Google Home app, by voice with the Google Assistant, or directly on your Nest Hub display, you’ll notice a few changes: