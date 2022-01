Android 12: Bastler installiert Googles Betriebssystem auf dem 2011er Samsung Galaxy S2 – es funktioniert!

Google hat vor einigen Monaten Android 12 veröffentlicht, das im Laufe der Zeit für viele neuere Smartphones der letzten zwei Jahre ausgerollt werden sollte. Ab 2019 wird es schon sehr kritisch, aber wie steht es denn mit einem Smartphone aus dem Jahr 2011? Einem Bastler ist es nun gelungen, Android 12 für das Samsung Galaxy S2 zu portieren. Und es funktioniert.



Wer sich im vergangenen Jahr ein aktuelles Smartphone gekauft hat, darf mit Android 12 rechnen. Wer 2020 ein aktuelles Gerät gekauft hat, darf sich irgendwann über Android 12 freuen und bei allem darunter sieht es bei vielen Herstellern und Modellen schon schlecht aus. Hat euer Smartphone hingegen schon elf Jahre auf dem Buckel, ist an ein Update natürlich nicht in den kühnsten Träumen zu denken. Das heißt aber nicht, dass es nicht geht.

Ein Bastler hat nun bewiesen, dass sich Android 12 grundsätzlich auch auf dem Samsung Galaxy S2 aus dem Jahr 2011 installieren lässt. Gelungen ist ihm das auf Basis von LineageOS 19.0, das auf Android 12 basiert und als ROM für immer mehr ältere Smartphones genutzt werden kann. Allerdings zieht auch Lineage logischerweise irgendwo eine Grenze und versorgt hauptsächlich die Geräte, die kein Update mehr erhalten, aber auch noch nicht vollständig veraltet sind.

Tatsächlich soll Android 12 auf dem Galaxy S2 nutzbar sein, wenn auch vermutlich sehr rucklig und mit vielen Problemen. Die Hardware des S2 steckt heute in jeder Smartwatch, das Gerät passt nicht mehr zum Bedienkonzept und auch die durchschnittliche Displaygröße ist seit damals enorm gewachsen. Ganz zu schweigen von den vielen Hardware-Komponenten, für die es keine Updates mehr gibt. Die letzte offizielle Version von Samsung war übrigens Android Jelly Bean, dem Google im vergangenen Jahr endgültig den Stecker gezogen hatte.

Working:

– RIL (Phone/SMS)

– Audio

– Bluetooth (audio & headset)

– Wifi

– IMEI

– Touchkeys

– Hardware encode/decoder

– Display

– DRM, for e.g. Netflix

– Selinux enforced

– BitGapps

– Magisk v23.0

– FM Radio (using Spirit2)

Working-ish/WIP:

– BLN

– Camera Pictures, one time only and crashes after second use untill reboot.

– Sensors, sometimes works

Not working/known issues:

– AGPS

– Camera Videorecording

– PowerHAL

– LiveDisplay

– MicroG support