Stadia: Googles Spieleplattform bietet neues Gratis-Spiel für alle Nutzer – kostenlos und ohne Abo zocken (Video)

Auf Googles Spieleplattform Stadia gibt es für Pro-Abonnenten viele Gratis-Titel, die sie im Rahmen ihres Abos ohne zusätzliche Kosten spielen können. Jetzt kommt ein weiterer Gratis-Titel dazu, der ab sofort von allen Nutzern ohne jegliche Kosten gespielt werden kann – auch ohne Abo: Nine to Five. Es ist erst der vierte Titel, der von allen Nutzern Gratis gezockt werden kann.



Stadia-Spieler dürfen sich regelmäßig über kostenlose Spiele freuen, zumindest dann, wenn sie ein Pro-Abo besitzen: Derzeit gibt es über 40 Titel kostenlos und die Nutzer der kostenfreien Base-Variante haben seit langer Zeit dauerhaft Zugriff auf immerhin drei Titel, die sie ohne jegliche Bezahlung sichern können. Nun kommt ein weiterer Titel dazu, der als Early Access angeboten wird und somit auf der Suche nach Spielern ist: Nine to Five.

Bei Nine to Five handelt es sich um einen Shooter, der einen etwas anderen Ansatz als die Konkurrenz wählt. Das Spielen im Team ist ein wichtiges Schlüsselelement bei dem Titel, wobei immer drei Spieler gemeinsam zocken müssen. Diese haben 21 verschiedene Waffen zur Verfügung und können drei Game-Modi auf zwei verschiedenen Karten spielen. Lest die kurze Beschreibung und schaut euch die eingebundenen Promo-Videos an:

Dieses Spiel ist ein unfertiges Produkt. Die Funktionalität kann beeinträchtigt sein, beispielsweise indem gespeicherter Fortschritt verloren geht. Das Spiel kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden und wird nicht zwingend aktualisiert oder fertiggestellt. Kaufe dieses Spiel nur, wenn du es in seinem aktuellen Entwicklungsstadium spielen willst. Wenn der Publisher das Spiel nicht fertigstellt, verlierst du möglicherweise den Zugriff darauf. Weitere Infos zum Early Access findest du in unserer Hilfe. Weitere Informationen zum Vorabzugriff. Das erwartet dich:

– Zwei Karten und drei Spielmodi mit mehreren Varianten.

– 21 Waffen zum Freischalten und Modifizieren. Mehrere Panzerungssätze und verschiedene Fähigkeiten und Gegenstände stehen zur Auswahl.

– Bei manchen Spielern können Performance-Probleme auftreten. Die Spielbalance wird im Laufe der Zeit angepasst. VÖ der Vollversion soll im ersten Halbjahr 2022 sein. Nine to Five ist ein kostenlos spielbarer FPS mit Fokus auf Dreier-Teams! In diesem Spiel zählen nicht nur auf Reflexe, sondern vor allem Zusammenarbeit und kluges Teamplay.









Schaut euch den Titel einfach einmal an, denn ganz ohne Abo kann man ja nicht viel falsch machen. Einfach merken und am Wochenende ein wenig Zocken. Gut, dass Stadia jetzt schon vier Gratis-Titel zur Verfügung stellt, sodass man interessierten Nutzern die Möglichkeit gibt, die Plattform im vollen Umfang auszuprobieren. Gut möglich, dass Nine to Five im nächsten Jahr von dieser Liste verschwindet, wenn das Spiel in der finalen Version erscheint.

» Nine to Five bei Stadia

» Stadia: Googles Spieleplattform zahlt Dutzende Millionen Dollar für Spiele-Ports

» Stadia: Googles Spieleplattform lässt sich nun auf Smart TVs von LG nutzen – WebOS 5.0 als Voraussetzung

[9to5Google]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren