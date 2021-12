Stadia: Kostenlose Spiele auf Googles Spieleplattform – diese 44 Titel könnt ihr euch jetzt sichern; so gehts

Googles Spieleplattform Stadia bietet eine ständig wachsende Auswahl an Spielen, die von allen Nutzern gekauft und gezockt werden können. Eine recht große Anzahl Titel werden für Pro-Abonnenten aber auch Gratis angeboten und im Monat Dezember dürfen sich zahlende Abonnenten auf 44 kostenlose Spiele freuen. Nutzt diese Chance, um die Spieledatenbank weiter wachsen zu lassen.



Mit jedem Monatsbeginn gibt es neue Gratis-Titel bei Stadia – das gilt natürlich auch für den Geschenkemonat Dezember. In den nächsten vier Wochen können sich zahlende Pro-Abonnenten ganze 44 kostenlose Spiele sichern. Die Liste ist mit Monatswechsel um zwei Einträge geschrumpft (Everspace und Darksiders II: Deathinitive Edition) und gleichzeitig um sechs neue Titel gewachsen. Eine solch große Auswahl gab es schon längere Zeit nicht mehr.

Folgende 44 Spiele sind im Monat Dezember kostenlos verfügbar









Baut euch eine große Datenbank auf!

Das Stadia-Preismodell sieht vor, dass jeder Nutzer dauerhaft Zugriff auf ein einmal gekauftes Spiel hat – das gilt auch für die kostenlosen Titel. Kauft ihr euch also einen dieser 44 kostenlosen Spiele für 0 Euro, werden sie eurer Spiele-Bibliothek hinzugefügt und stehen dauerhaft zur Verfügung. Jeder Spieler ist also gut beraten, sich einfach alle Spiele zu “kaufen” und somit langfristig zu sichern, selbst wenn einige Titel aktuell vielleicht nicht ganz so interessant scheinen – Geschmäcker und Vorlieben können sich ändern. Und dank der Möglichkeit zum Teilen der Spiele mit der Familie ergeben sich weitere Möglichkeiten.

Nutzt diese Gelegenheit, falls ihr bereits ein Pro-Abo besitzt, und legt ständig mit neuen Spielen nach. Sobald Google die Aktion beendet, müsstet ihr sonst wieder den vollen Preis für die Titel zahlen. Sollte sich Stadia eines Tages etablieren und zu den großen aufschließen, was Googles langfristiges Ziel ist, wird es solch großzügige Aktionen sicherlich nicht mehr ganz so häufig und in diesem Umfang geben. Und vielleicht wird aus manchen Titeln ja mal ein Klassiker, die ihr euch damals gesichert habt und später Gratis spielen könnt.

Vorsicht: Gilt nur für aktive Pro-Abos

Alle für 0 Euro gekauften Titel stehen nur mit einem aktiven Stadia Pro-Abo zur Verfügung und können NICHT mit einem Base-Abo gespielt werden. Das Base-Abo verschafft lediglich Zugriff auf die Titel, die tatsächlich gegen einen Betrag über 0 gekauft worden sind. Alle Details dazu findet ihr in diesem Artikel.

