Pixel 6: Neue Funktionen für Gamer – so könnt ihr das Game Dashboard auf allen Pixel-Smartphones nutzen (Root)

Google hat mit den Pixel 6-Smartphones einige neue Funktionen eingeführt, die vorerst nur auf dieser Generation angeboten werden und möglicherweise auch etwas länger noch nicht den Weg auf die älteren Pixel-Generationen finden werden. Dazu gehört das Game Dashboard, das eine Reihe von Features rund um das Zocken auf Smartphones anbietet. Mit einem einfachen Trick (und Root) lässt es sich auf allen Pixel-Smartphones mit Android 12 nutzen.



Mit Android 12 hat Google die Game Mode APIs eingeführt, die eine Grundlage für viele Spiele-spezifische Funktionen legen. Diese Grundlagen werden vom Pixel 6 mit dem Game Dashboard aufgegriffen, das einige Möglichkeiten während eines laufenden Spiels anbietet. Dazu gehören so einfache Dinge wie das Aufnehmen eines Screenshots, aber auch das Streaming des Spiels zu YouTube, eine System-Optimierung und einiges mehr. Selbst ein Achievement-Board für die mit Google Play Games verbundenen Titel ist vorhanden.

Für Zocker kann das ganz interessant sein, allerdings steht es nur auf den Pixel 6-Smartphones zur Verfügung. Das wird nicht ewig so bleiben, aber vorerst kann man sich nur eines Tricks behelfen, der Root erfordert. Die Funktionalität des Dashboard ist auf jedem Pixel-Smartphone mit Android 12 vorhanden, aber der dazugehörige Schalter zur Nutzung ist nicht umgelegt. Genau diesen müssen wir umlegen, um das Dashboard zu aktivieren und ohne jegliche Probleme im vollen Umfang nutzen zu könnnen.

Alles was ihr tun müsst ist, eine Textdatei im XML-Format auf dem Smartphone anzulegen und in ein bestimmtes Verzeichnis zu schieben. Das Vorhandensein dieser Datei und der darin gesetzte Parameter reichen aus, um den Modus zu aktivieren. Kopiert einfach den folgenden Inhalt in die Datei “game_overlay.xml” und speichert diese im Verzeichnis /product/etc/sysconfig.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<!-- These are configurations that should exist on devices that support Game Dashboard -->

<config>

<!-- This feature is meant to be the feature identifying devices that support

Game Dashboard -->

<feature name="com.google.android.feature.GAME_OVERLAY" />

</config>