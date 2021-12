Android & Windows 11: Google bringt den Play Store zu Windows – offizieller Start mit Google Play Games

Google ist mit Android und dem Google Play Store auf vielen Plattformen unterwegs, doch eine sehr wichtige und große Zielgruppe hat man bisher praktisch vollständig ignoriert: Die Windows-Nutzer. Jetzt wurde überraschend angekündigt, dass schon in wenigen Monaten Google Play Games für Windows starten soll. Man will den vollständigen Games Store auf Microsofts Betriebssystem bringen – ein sehr großer Schritt.



Der Google Play Store ist mit großem Abstand der meistgenutzte App Store und sichert unter anderem Googles Vormachtstellung unter Android. Mittlerweile steht der Store auch für Android TV, Wear OS, Android Automotive und sogar für Chrome OS bereit – und nun bereitet man den nächsten Sprung vor, der noch eine sehr große Bedeutung bekommen könnte: Der Google Play Store soll zu Windows kommen, vorerst allerdings nur mit dem Spielebereich.

Die erste Ankündigung liest sich interessant, aber wenig aufregend – doch es steckt mehr dahinter. Man hat angekündigt, Google Play Games zu Windows zu bringen und damit Dinge wie Spielstände, Highscores, Spielaufzeichnungen und Ranglisten auf Microsofts Betriebssystem zu bringen. Auf Nachfrage erklärt man dann aber, dass auch der Vertrieb der Spiele-Apps über Google Play Games möglich sein soll. Das heißt nichts anders, als dass man den App Store zu Windows bringt.

We’ll have more to share on the service and product next year. But what I can say is this is a new experience that will enable players to download and play their favorite Google Play Games on their desktop. Google will distribute the application and games themselves. We’re excited to help everyone who uses Google Play to continue their gameplay across Android enabled phones, tablets, Chromebooks and Windows.