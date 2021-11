Pixel 6 & Pixel 6 Pro: Fingerabdrucksensor und Akku als große Baustelle; halten bisher nicht was sie versprechen

Die neuen Pixel 6-Smartphones sind nun seit gut zwei Wochen im Handel erhältlich und einige Nutzer hatten ihre Geräte sogar schon einige Tage früher erhalten. Genug Zeit, um sich einen ersten Eindruck zu verschaffen und leider auch um die ersten Probleme zu entdecken: Es zeichnet sich ab, dass vor allem der Fingerabdrucksensor und der Akku zu den größten Baustellen werden.



Google beschreitet mit den Pixel 6-Smartphones einiges neue Wege, sodass man das bekannte Terrain verlässt und sich das eine oder andere Problem einschleichen kann. Wir haben euch erst vor wenigen Tagen eine Liste der Pixel 6-Probleme gezeigt und leider muss jetzt noch einmal nachgelegt werden. Der Fingerabdrucksensor ist für Google zwar kein Neuland, aber erst mit der aktuellen Generation hat man diesen im Display platziert. Und bei der Akku-Leistung hat man es mit dem Aufrüsten wohl etwas zu gut gemeint.

Akku lädt nicht mit voller Leistung

Mit dem Pixel 6 hat man nicht nur die Akku-Kapazität erhöht, sondern auch die Ladeleistung deutlich nach oben geschraubt – zumindest auf dem Papier. Man verspricht Aufladen mit bis zu 30 Watt, kann diesen Wert in der Praxis aber nicht erreichen. Tatsächlich liegt das Maximum bei gerade einmal 22 Watt und beim Durchschnitt liegen wir sogar nur noch bei 13 Watt. Das ist weit von den versprochenen Werten entfernt und zeigt, dass man es vielleicht etwas zu gut gemeint hat.

Das Adpative Charging könnte bei diesem Test eingreifen, aber selbst wenn die Ladeleistung an das Nutzungsprofil angepasst wird, sollte man wenigstens für einen kurzen Zeitraum die volle Leistung erreichen. Alle Details zu diesen Tests findet ihr in diesem Artikel.









Fingerabdrucksensor

Der Fingerabdrucksensor stand in den letzten Tagen im Zentrum der Probleme und war / ist von gleich drei Stolpersteinen betroffen: Zuerst wurde bekannt, dass sich der Sensor gerne einmal eine gefühlte Bedenk-Sekunde genehmigt und sehr viel langsamer arbeitet als die Konkurrenz und die eigenen Vorgänger. Google begründet dies mit einer Sicherheitsmaßnahme, die in einigen Fällen einen umfangreicheren Check durchführt. Dem gegenüber steht die Tatsache, dass einige Nutzer davon berichten, dass auch fremde Nutzer ihr Gerät entsperren konnten.

Das vielleicht gröbste Problem scheint aber zu sein, dass der Fingerabdrucksensor nach einer vollständigen Akku-Entladung verloren geht. Dieser lässt sich nicht mehr nutzen, nicht mehr einrichten und scheint vom Betriebssystem nicht mehr erkannt zu werden. Die derzeit einzig bekannte Lösung ist das Factory Reset. Bei einem brandneuen Smartphone vielleicht noch nicht so schlimm, aber natürlich kein zumutbarer Weg. Google hat sich zu den beiden letzten Problemen noch nicht geäußert.

» Alle Informationen zu den neuen Fingerabdrucksensor-Problemen

—

Klingt erstmal nicht so gut, aber im Vergleich zu so mancher vorhergehenden Pixel-Generation ist das ein Klacks. Das meiste dürfte sich per Software lösen lassen, sodass ab Dezember / Januar hoffentlich fehlerfreie Smartphones in den Händen aller Nutzer sind.

