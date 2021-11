Pixel 6 & Pixel 6 Pro: Die ersten Probleme sind bekannt – diese vier Schwachstellen sollte Google noch beseitigen

Die Pixel 6-Smartphones sind seit etwas mehr als einer Woche auf dem Markt und gefühlt dürften bis auf wenige Ausnahmen alle Nutzer mit ihrem neuen Gerät zufrieden sein. Doch in dieser kurzen Zeit haben sich auch schon die ersten Probleme gezeigt, die bei der ersten Charge einer Pixel-Generation fast schon traditionell dazugehören. Derzeit sind es nur vier Stolpersteine, wobei man an einem möglicherweise noch länger zu knabbern haben wird.



Google hat sehr viel Energie und Ressourcen in die Entwicklung der Pixel 6-Smartphones gesteckt und dürfte zumindest im ersten Anlauf von den sehr starken Verkaufszahlen belohnt worden sein. Aber auch unter der Haube läuft es bei dieser Generation nach heutigem Stand besser als zuvor, denn die Anzahl der Probleme und deren Schweregrad hält sich sehr stark in Grenzen. Aber ganz ohne Stolpersteine kommt leider auch die sechste Generation nicht aus.

Ich beobachte die Pixel-Smartphones seit der ersten Generation und berichte hier im Blog seit jeher über die aufgetretenen Probleme und deren Lösungen. Während es bei den ersten Pixel-Generationen lange Listen an Problemen gab und meine Artikel mit der Zusammenfassung über mehrere Seiten gingen, sieht es diesmal sehr viel besser aus. Ein wirklich schwerwiegendes Problem scheint es diesmal nicht zu geben, auch wenn sich zwei der vier Dinge nicht so leicht oder gar nicht beheben lassen.

Wer noch kein Pixel 6 bestellt hat und schwankt, sollte sich die ersten Eindrücke und Reviews anschauen. Dann noch einmal mit der folgenden kurzen Liste der aktuell bekannten Probleme abgleichen und anschließend je nach Entscheidung auf ein gutes Angebot warten 🙂









Spalt am oberen Displayrand

Bei einem Testgerät von AndroidPolice ist aufgefallen, dass sich am oberen Rand des Displays ein kleiner Spalt erhebt. Es ist sehr gut zu erkennen, dass es rechts nach der Frontkamera einen sichtbar größeren Abstand des Rahmens vom Display gibt. Sichtbar wird das nur bei näherer Betrachtung und auch nicht aus jedem Winkel, aber dennoch hat das sicherlich nicht in der Form das Reißbrett verlassen. Andere Tester hatten diesen Spalt nicht gemeldet, sodass es sich um einen Einzelfall oder nur eine kleine Charge von Geräten handeln kann.

Ob das ein echtes Problem ist, Stichwort IP-Wasser- und Staubdichtigkeit, lässt sich schwer sagen. In jedem Fall ist es ein optisches Problem und soll in dieser Auflistung nicht fehlen. Natürlich lässt sich das nicht durch Software beheben, denn es ist keine thermische Ausdehnung.

Flackerndes Display

Das erste bekannt gewordene Problem, zu dem sich Google auch schnell geäußert hat: Wenn das Smartphone ausgeschaltet ist, führt ein kurzer Druck auf den Power-Button zu einem flackernden Display. Es blitzen grüne Farbstreifen auf, manchmal auch an anderer Stelle und etwas anderem Aussehen. Doch was so schlimm aussieht, ist laut Google harmlos und soll schon mit dem nächsten Update im Dezember behoben werden. Man hält deutlich fest, dass es kein Hardware-Problem ist und auch auf Software-Seite nicht als Problem eingestuft wird.

» Mehr Informationen zum flackernden Display

Phantom-Anrufe

Eventuell kein Pixel 6-Problem, aber denoch sind derzeit nur Nutzer der neuesten Smartphone-Generation betroffen: Der Google Assistant startet selbsttätig und ohne Wissen der Nutzer Anrufe. Viele bekommen das erst mit, wenn sie vom Angerufenen darüber informiert bzw. nach dem Grund des Anrufs gefragt werden. Lässt sich sicherlich sehr leicht lösen, kann aktuell aber sehr ärgerlich sein.

» Mehr Informationen zu den Phantom-Anrufen









Flecken auf dem Kamerabild

Das möglicherweise schwerwiegendste Problem: Wirklich sehr viele Nutzer berichten von Flecken auf den Bildern, wenn sie ein Foto mit dem Nachtmodus aufnehmen. Die Flecken sind bei allen Nutzern an unterschiedlicher Stelle und auch unterschiedlich stark ausgeprägt. In der Community geht man davon aus, dass es sich Luftblasen oder Lufteinschlüsse auf einer Folie zwischen den einzelnen Linsen handelt. Sollte das tatsächlich so sein, kommt man um eine Reparatur nicht herum.

Google hat sich auch nach gut einer Woche noch nicht zu dem Problem geäußert, was auf die Schwere hindeuten könnte. Vermutlich lassen sich diese Flecken nachträglich per Software soweit wie möglich entfernen – denn in puncto Kamera und Fotobearbeitung macht Google so schnell keiner was vor. Dennoch wäre es ein technischer Mangel, den man lediglich versteckt. Man muss davon ausgehen, dass durch das herausfiltern dieser Flecken auch die Qualität des Gesamtbildes negativ beeinflusst werden kann.

» Mehr Informationen zu den Kameraflecken

—

Sollten in Zukunft weitere Probleme auftreten, die sich vielleicht erst nach einigen Monaten zeigen, werdet ihr es hier im Blog natürlich erfahren. Insgesamt kann man aber sagen, dass die Pixel 6-Smartphones vergleichsweise sehr gut konstruiert sind und überraschend wenig Probleme aufweisen.

