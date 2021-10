Pixel 6 & Pixel 6 Pro: Die ersten Reviews sind da – viel Lob, aber auch Kritik an Googles neuen Smartphones

Google hat die Pixel 6-Smartphones gestern Abend endlich offiziell vorgestellt und damit vieles bestätigt, was vorab schon bekannt geworden ist – was praktisch alles ist. Aber natürlich muss man zwischen harten Fakten und dem Gesamteindruck unterscheiden, sodass viele auf die ersten Reviews warten dürften. Nun haben einige US-Blogs ihre ersten Eindrücke veröffentlicht, die auch Schwächen offenbaren.



Für Googles Pixel-Abteilung könnte es in diesen Tagen kaum besser laufen. Betrachten wir nur die ersten 24 Stunden seit Erscheinen, sind die Smartphones ein sehr großer Erfolg und es zeichnet sich ab, dass das Interesse auch in den nächsten Wochen und Monaten nicht zu stark abnehmen sollte. Wir haben euch bereits mit vielen Informationen rund um die Pixel 6-Smartphones versorgt und nun haben einige US-Blogs erste Reviews veröffentlicht.

Die wichtigsten Informationen rund um die Pixel 6-Smartphones

Hier eine kurze Auflistung aller Wissenswerten Dinge, die eure Kaufentscheidung vielleicht zusätzlich zu den Reviews noch beeinflussen könnte. Es ist leider auch beim Pixel 6 nicht alles Gold was glänzt.









Review bei The Verge:

Bei Verge zeigt man sich grundsätzlich erst einmal begeistert vom Smartphone und vermittelt nur die ersten Eindrücke. Die Smartphones sind gefällig, doch leider lassen sie in puncto Design auf der Vorderseite ein Alleinstellungsmerkmal vermissen, das sich ja in Form der Kameraleiste lediglich von der Rückseite zeigt. Enttäuschend empfindet man auch, dass die Kameraleiste soweit heraussteht und nicht wie beim Pixel 5 etwas tiefer in das Gerät “gedrückt” werden konnte.

Das beim Pixel 6 Pro verwendete gekurvte Display weiß zu gefallen und bietet einen guten Kompromiss zwischen vollständiger Abrundung und einem flachen Display. Allerdings gibt es einen sehr deutlich sichtbaren Schatten, der in einigen Fotos festgehalten wurde.

Review bei AndroidPolice

Auch AndroidPolice hat einen guten ersten Eindruck von den neuen Smartphones, kritisiert allerdings mehrfach die nun wieder verwendete Glas-Rückseite, die die Nutzer fast schon zu einer griffigeren Schutzhülle nötigt. Gut möglich, dass das auch ein klein wenig Absicht ist, denn dann lässt sich auch der doch recht gewaltige Kamerabuckel kaschieren. Leider hat man auch das erste Problem festgestellt, das möglicherweise nicht alle Smartphones betrifft: Es gibt einen sichtbaren Spalt zwischen Rahmen und Display am oberen Rand. Bei gutem Licht kann man sogar bis in das Innere blicken. Hoffentlich nur ein Montagsgerät, denn AP ist fast schon legendär dafür, immer “fehlerhafte” Geräte zu erhalten.

Review bei 9to5Google

Bei 9to5Google ist man sich schon bei der Überschrift nicht sicher, ob die großen Veränderungen wirklich nur in die positive Richtung gegangen sind. Grundsätzlich zeigt man sich begeistert, aber auch hier wird die Glas-Rückseite kritisiert und dem Tester soll das Smartphone auch schon einmal aus der Hand gefallen sein. Außerdem stellt man fest, dass das Smartphone abgesehen von der Kameraleiste sehr generisch aussieht und abseits vom G auf der Rückseite kaum als Google-Smartphone zu erkennen ist.

Es sind nur die ersten kurzen Eindrücke, denn noch ist ein Review-Embargo aufrecht. Dieses dürfte in der nächsten Wochen fallen und dann vermutlich tauchen dann auch auf vielen deutschen Webseiten umfangreiche Reviews auf, die dann mehr Details als bisher verraten können. Wir werden sie euch in der kommenden Woche natürlich ebenfalls zusammenfassen.

