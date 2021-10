Pixel 6 & Pixel 6 Pro: Alle Infos zu den neuen Google-Smartphones; Specs, Updates, Pixel Pass, Hands-on & Co

Google hat am Dienstag die Pixel 6-Smartphones und obwohl im Vorfeld durch Leaks sehr viele Informationen bekannt geworden sind, gab es dennoch einige Überraschungen – sowohl positive als auch weniger schöne. Weil die Flut an Details in den letzten Tagen vielleicht ein wenig zu groß gewesen ist, findet ihr in diesem Artikel noch einmal eine schnelle Zusammenfassung aller wichtigen Punkte rund um Pixel 6 und Pixel 6 Pro.



Die Pixel 6-Smartphones haben die Tradition fortgesetzt, dass die Google-Smartphones wie üblich zu den am schlechtesten gehüteten Geheimnissen in der Tech-Branche gehörten – was von Google aber längst akzeptiert ist und bekanntlich sogar unterstützt wird. Das Aussehen der Smartphones war schon vor Monaten bekannt, die Spezifikationen habe sich auch bei frühen Leaks bis auf wenige Ausnahmen als korrekt erwiesen und alles drumherum sickerte Stück für Stück in den folgenden Wochen durch.

Nun hat Google die Smartphones offiziell gemacht und bereits den Vorverkauf gestartet, der offenbar sehr erfolgreich angelaufen ist. Zumindest sind einige Händler vollständig ausverkauft, andere haben nach wie vor nur Restbestände an einzelnen Farben und Speichergrößen und nur der Google Store scheint noch Kontingente zu haben, die man vor dem offiziellen Verkaufsstart reservieren bzw. zur Vorbestellung vormerken kann. Hier ein schneller Überblick über alles Wichtige:

Die neue Kamera-Features

Die Kamera ist oftmals das Kernstück einer neuen Pixel-Generation und auch diesmal hat man sich wieder das eine oder andere starke Feature ausgedacht. Mit dem neuen “Real Tone”-Modus sollen Hautfarben noch realistischer dargestellt werden, mit dem “Bewegungsmodus” sollen Fotos gleichzeitig scharf sein und im Hintergrund Bewegung darstellen und die beeindruckendste Neuerung liefert diesmal Google Fotos. Dort gibt es mit dem Magischen Radierer die Möglichkeit, störende Objekte, Elemente oder auch Personen einfach zu entfernen. Beispiele und weitere Details findet ihr in den folgenden Artikeln:

Spezifikationen

Pixel 6 – alle Details

Display: 6,4 Zoll AMOLED @ 1080p

Kamera: 50MP (Wide) + 12MP (Ultra wide)

Frontkamera: 8MP

Akku: 4614 mAh – Laden mit Pixel Stand mit bis zu 23 Watt

– Laden mit Pixel Stand mit bis zu 23 Watt Prozessor: Google Whitechapel

RAM: 8GB

Speicher: 128GB / 256GB

Betriebssystem: Android 12

Farben: Kinda Coral, Sorta Seafoam, Stormy Black

Preis: 649 Euro (128 GB)

Zielgruppe: Offers customers a high-quality experience at great value. Great features and advanced technology that can help with everyday life.

Pixel 6 Pro – alle Details

Display: 6,71 Zoll Plastic OLED @ 1440p

Kamera: 50MP (Wide) + +48MP (Tele) + 12MP (Ultra wide)

Frontkamera: 12MP

Akku: 5000 mAh – Laden mit Pixel Stand mit bis zu 23 Watt

– Laden mit Pixel Stand mit bis zu 23 Watt Prozessor: Google Whitechapel

RAM: 8GB

Speicher: 128GB / 256GB / 512 GB

Betriebssystem: Android 12

Farben: Sorta Sunny, Cloudy White, Stormy Black

Preis: 899 Euro (128 GB); 999 Euro (256 GB)

Zielgruppe: Our flagship device and Googles first pro-level phone. For people who want a pro-level camera and performance.

Pixel Pass

Der Pixel Pass ist ein neues Abo-Angebot, das derzeit nur für US-Nutzer gilt. Diese erhalten für 45 Dollar im Monat (Pixel 6) oder 55 Dollar (Pixel 6 Pro) sowohl das Smartphone als auch ein 200 GB Google One-Abo, YouTube Premium, den Play Pass sowie einen erweiterten Reparatur-Service. Klingt nach einem spannenden Angebot und soll den Nutzern mehrere Hundert Dollar im Zeitraum von zwei Jahren sparen, hat aber auch seine Schattenseiten. Gut möglich, dass es mit dem Pixel 7 auch nach Deutschland kommt.

Android-Updates

Die Erwartungen an die Android-Updates waren riesig, denn es standen bis zu fünf Jahre Betriebssystem-Update im Raum der Leaker-Küchen. Das hat sich leider nicht bewahrheitet, denn Google bietet auch weiterhin nur drei Jahre Android-Updates (so wie bisher) und erhöht lediglich bei den Sicherheitsupdates von drei Jahre auf fünf Jahre. Das ist ein großer Schritt und soll sicher nicht kleingeredet werden, aber zumindest ein weiteres Jahr Android-Updates hätte man vor allem mit Blick auf den Tensor-Chip vielleicht doch drauflegen können.

Hands-on und First Look

US-Medien habe erste Hands-Ons von den Pixel 6-Smartphones veröffentlicht und berichten recht umfangreich über ihre ersten Eindrücke der beiden Smartphones. Ausführliche Reviews sind erst in den nächsten Tagen zu erwarten, doch die nun geschilderten subjektiven Eindrücke in Verbindung mit den geleakten Informationen geben schon ein gutes Gesamtbild der Smartphones.

Vorbesteller-Aktion & an vielen Stellen ausverkauft

Google bietet allen deutschen Vorbestellern der Pixel 6-Smartphones eine schöne Aktion: Wer bis einschließlich 27. Oktober bestellt, erhält noch Bose-Kopfhörer Gratis dazu. Das ist unabhängig davon wo ihr die Smartphones kauft und gilt auch nur so lange der Vorrat reicht. Weil sich aber in den ersten Tagen ein großer Erfolg abgezeichnet hat, könnte es auch sein, dass das Kontingent der Kopfhörer bald aufgebraucht ist. Dazu gibt es weder Informationen noch eine Garantie für den Erhalt.

Weiteres

Zusätzlich zu den Pixel 6-Smartphones hat Google die smarte Ladestation Pixel Stand vorgestellt, man möchte 7 Millionen Smartphones verkaufen und durch die geleakten sehr hohen Erwartungen hat sich zumindest theoretisch wieder eine Möglichkeit eröffnet, dass das Pixel 5a nach Deutschland kommen wird. Ob sich das bewahrheitet, bleibt abzuwarten, könnte aber mit Blick auf das bevorstehende Weihnachtsgeschäft schon bald klargestellt werden. Wer in Kürze ein Pixel 6 in Händen hält darf sich übrigens über die deutsche Transkribierung bei Google Rekorder freuen.

