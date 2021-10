Android 12 & Material You: Google Rekorder erhält das neue Design & unterstützt Deutsch auf dem Pixel 6

Google hat eine große App-Auswahl im Portfolio, in dem sich auch einige Geheimtipps befinden, die noch nicht allen Nutzern bekannt sind. Dazu gehört sicherlich auch Google Rekorder, das Ende 2019 gestartet wurde und sich als sehr zuverlässiges Tool erwiesen hat. Nun gibt es ein großes Update, das eine neue Android 12 Material You-Oberfläche sowie die Unterstützung für Transkribierung in deutscher Sprache mitbringt. Letztes allerdings nur auf dem Pixel 6…



Google Rekorder ist eigentlich eine sehr simple App, mit der sich Sprache aufzeichnen, automatisch transkribieren und organisieren lässt. Das funktioniert überraschend zuverlässig und bietet praktische Möglichkeiten zur Organisation und dem Durchsuchen der Aufzeichnungen. Einige dieser Features stehen und fallen mit der Transkribierung, die trotz zahlreicher Google-Apps mit Sprachsteuerung bisher nicht in deutscher Sprache zur Verfügung stand – das ändert sich nicht.

Man bringt nun die Unterstützung für Transkribierung in deutscher Sprache, beschränkt diese allerdings vorerst auf das Pixel 6 und Pixel 6 Pro. Das ist etwas enttäuschend, aber es bleibt zu hoffen, dass diese Exklusivität nur von kurzer Dauer sein wird. Das Ganze funktioniert sogar Offline, sodass die Nutzung sehr einfach möglich ist. Im obigen Video könnt ihr sehen, was mit diesen Features im Rekorder alles möglich ist.









Android 12 Material You Design

Aber natürlich kommt kein App-Update ohne die Umstellung auf das Android 12 Material You-Design aus: Die Rekorder-Oberfläche erstrahlt nun im neuen Design, was vor allem an den größeren und farbenfroheren Elementen sichtbar wird. Die Buttons am unteren Rand könnte man nun schon als überdimensional groß beschreiben, aber weil sie die Hauptelemente zur Bedienung bilden, ist das wohl eine reine Gewohnheitssache. Auch an vielen anderen Stellen zeigen sich veränderte Farben, abgerundete Elemente und mehr.

Das Update auf Google Rekorder 3.0 wird ab sofort ausgerollt und sollte im Laufe der nächsten Tage bei allen Nutzern ankommen.

