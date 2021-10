Smart Home: Google bringt neuen App Drawer auf die Google Nest Hub Smart Displays 2. Gen (Video)

In immer mehr Haushalten befinden sich Smart Displays, deren Funktionsumfang immer weiter ausgebaut wird. Nun dürfen sich Nutzer des Nest Hub der zweiten Generation über ein großes Update freuen, das einen App Drawer auf das Smart Display bringt. Damit werden die smarten Bildschirme den Oberflächen von Android und Chrome OS immer ähnlicher.



Google hat die Smart Displays dafür konzipiert, hauptsächlich über den Google Assistant genutzt zu werden und auch nur eine Oberfläche bzw. App aktiv zu verwenden. Dem bleibt man weiterhin treu, führt nun aber einen App Drawer ein, mit dem die Nutzer sehr viel schneller zwischen den einzelnen Funktionen und eingerichteten Anwendungen wechseln können. Die schon vor einigen Monaten in einer Preview aufgetauchte Oberfläche (siehe folgendes Video) wurde nun von allen Problemchen befreit und wird für die Nutzer des Nest Hub der zweiten Generation ausgerollt.

Die Umsetzung erinnert stark an Android und Chrome OS: Ein Swipe vom unteren Displayrand und ein Overlay mit allen verfügbaren Apps. Die Smart Displays zeigen derzeit allerdings nur sechs Apps an und erweitern die Liste erst in einem weiteren Schritt. Das sieht doch schon ganz praktisch aus und könnte dazu führen, dass auch auf den Smart Displays immer mehr Apps im klassischen Sinne zu finden sind. Schlussendlich sind Smart Displays auch nur Tablets mit integriertem Ständer – vereinfacht gesagt.

Es wird interessant zu beobachten sein, wie sich das weiter entwickelt: Die ersten Smart Displays setzen auf Fuchsia und Tablets sowohl auf Android als auch Chrome OS…

