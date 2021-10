Pixel 6 & Pixel 6 Pro: Die Review sind da – Googles neue Smartphones wissen Tester zu begeistern (Überblick)

Ab Freitag werden Googles neue Pixel 6-Smartphones erhältlich sein (Hier die starke Vorbesteller-Aktion), sodass endlich jeder interessierte Nutzer die neuen Features ausprobieren kann. Die diversen Tech-Redaktionen hat man natürlich schon vor einigen Tagen versorgt und gestern Abend ist das Embargo für Reviews gefallen, die dann auch um Punkt 18:00 Uhr online gingen. Und diese fallen überwiegend positiv aus.



Google hat die Tech-Redaktionen einiger Länder bereits vor gut zwei Wochen – also noch vor der offiziellen Präsentation – mit den Pixel 6-Smartphones versorgt, sodass diese nun von ihren Erfahrungen berichten können. Schon vor einigen Tagen wurden die ersten Hands-on Berichte veröffentlicht, die von mir zu Beginn versehentlich als Review bezeichnet wurden – was sie im klassischen Sinne aber nicht waren. Nun gibt es die echten Reviews zu lesen.

Ihr findet hier in diesem Artikel nur eine sehr grobe Zusammenfassung der allgemeinen Einstufung der Smartphones, denn natürlich ist ein Review immer auch eine subjektive Sache. Am Ende des Artikels gibt es viele Links zu den Berichten.

Groß und rutschig

Die allermeisten Redaktionen haben direkt beide Smartphones erhalten und natürlich gleich den Größenvergleich gemacht. Wenig überraschend unterscheiden sich beide Geräte in diesem Jahr nur marginal in ihrer Displaygröße voneinander, heben sich dafür aber stark von den Vorgängern ab. Wer keine großen Displays mag, wird mit der sechsten Pixel-Generation wohl keine Freude haben. Die Glasrückseite sorgt erneute für wenig Begeisterung, aufgrund der gehäuften Nutzung von Smartphone-Hüllen ist das aber verschmerzbar.









Viele neue Features

Abseits dieser beiden Kritikpunkte gibt es zum größten Teil viel Begeisterung. Die Kamera weiß zu überzeugen, die neuen Kameratricks stehen noch nicht vollständig zur Verfügung und an der einen oder anderen Stelle sollte Google noch einmal nachlegen. Es soll wohl auch einen merklichen Geschwindigkeitszuwachs geben, der unter anderem auf den Tensor SoC zurückzuführen ist. Allgemein verfestigt sich der Eindruck, dass Google in diesem Jahr ein echtes Flaggschiff (oder sogar zwei) auf den Markt bringt, an die man wirklich selbst glaubt und die erstmals den Stempel “Google Phone” verdient haben.

Die Reviews

Wer Interesse an den Reviews hat, wird bei Google sowohl in deutscher als auch englischer Sprache im großen Umfang fündig. Hier nur einige Reviews, die ich überwiegend gelesen habe und die zusammen eine recht große Bandbreite an Meinungen und Themen abdecken:

heise | Golem | Zeit | FAZ | NextPit | XDA | AndroidPolice | 9to5Google

» Pixel 6: Googles neue Smartphones sind wieder da! Jetzt gleich bestellen & Gratis Bose-Kopfhörer erhalten (Aktion)

» Pixel 6 & Pixel 6 Pro: Alle Infos zu den neuen Google-Smartphones; Specs, Updates, Pixel Pass, Hands-on & Co

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren