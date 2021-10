Android 12: Google kündigt schon das nächstes Pixel Feature Drop an – neues Internet-Panel wird überarbeitet

Mit dem Release von Android 12 hat Google sehr viele Neuerungen in das Betriebssystem gebracht, von denen naturgemäß nicht alle bei den Nutzer gut ankommen. Eine der offenbar recht strittigen Änderungen ist das neue Panel zur Kontrolle der genutzten Internetverbindung. Dieses möchte man durch ein bereits angekündigtes Pixel Feature Drop auch über den Sperrbildschirm zugänglich machen.



Android-Smartphones bieten seit jeher die Möglichkeit, über die Schnelleinstellungen innerhalb der Benachrichtigungsleiste die diversen Verbindungen zu kontrollieren, in dem diese per Touch aktiviert oder deaktiviert werden. Dazu gehört die Mobilfunkverbindung / Flugzeugmodus, die Nutzung des Mobilen Internetzugangs, WLAN und weitere drahtlose Verbindungen wie Bluetooth oder NFC. Mit Android 12 hat man die beiden Bereiche des Mobilen Internet sowie WLAN zusammengelegt – was nicht bei allen Nutzern gut ankommt.

Das neu eingeführte Panel nennt sich einfach nur “Internet” und fasst die beiden Zugangsmöglichkeiten zusammen. Über dieses Panel ist es möglich, die Datenverbindung oder WLAN separat umzuschalten oder auch zwischen den verschiedenen Netzwerken zu wechsel. Das ist sehr praktisch, führt aber auch zu einem weiteren Zwischenschritt, der bei dieser häufig genutzten Funktion nicht bei allen Nutzern gut ankommt. Das haben nun auch Googles Entwickler mitbekommen und verteidigen diese Entscheidung.

From our user studies, we found that the majority of users turn off Wi-Fi in order to force their phone to connect to cellular. This is usually done in response to a poor Wi-Fi connection and the lack of an alternative way to get the phone to explicitly connect to the user’s carrier. Users who turn off Wi-Fi will often forget to turn Wi-Fi back on again, resulting in possible excess mobile data usage. Our research showed that this has been a pain point for users, so we made the decision to address it with this release. With the changes we’re making, users who have Wi-Fi connection issues can simply switch over to using their carrier with two quick taps.