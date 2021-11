Pixel 6 & Android 12: Der Google Assistant ruft an – viele Nutzer berichten von unbemerkten Phantom-Anrufen

Die Pixel 6-Smartphones und vielleicht werden die neuen Geräte ja auch vom einen oder anderen Nutzer zum Telefonieren verwendet. Derzeit berichten überraschend viele Nutzer davon, dass die Smartphones eigenständig und ohne wissentliches Zutun des Nutzers quasi zufällige Nummern aus dem Adressbuch anrufen. Es ist bei weitem kein Einzelfall und könnte recht viele Ursachen haben.



Man kann recht schnell vergessen, dass es sich bei einem Smartphone eigentlich um ein Telefon handelt, mit dem man jemanden ganz klassische und ohne Messenger-Dienst anrufen kann. Offenbar möchte sich der Google Assistant gern selbst von dieser Funktionalität überzeugen und ruft wahllos andere Personen an. Den letzten Satz müsst ihr natürlich mit einem Augenzwinkern lesen, aber tatsächlich trägt sich das derzeit bei überraschend vielen Pixel 6-Nutzern zu.

Schon seit einigen Tagen berichten Nutzer davon, dass sie bemerkt haben, dass die Pixel 6-Smartphones mehrfach Personen aus dem Adressbuch angerufen haben, ohne dass sie dies mitbekommen hätten. Und das sind keine Einzelfälle, denn manche Nutzer erleben das mehrfach, manche mehrfach täglich und einige berichten sogar davon, dass ihr Smartphone mitten in der Nacht andere Menschen durch Anrufe aus dem Schlaf holt. Man kann wohl ausschließen, dass die Person im Schlaf spricht und den Anruf quasi selbst auslöst – denn es ist nur das Pixel 6 betroffen.

Nach einer ersten Meldung haben sich bei Reddit viele weitere Nutzer gemeldet, die unter einem ähnlichen Problem leiden. Manch einer bekommt das gar nicht mit und bemerkt dieses Problem erst dann, wenn sie von den angerufenen Personen darauf angesprochen wurden oder diese zurückrufen. In allen Fällen scheint es so zu sein, dass der Anruf so lange läuft, bis das Gegenüber auflegt bzw. den Anruf ablehnt.









Nun könnte man schnell den Google Assistant als Schuldigen ausmachen, denn schließlich ist er es, der die Anrufe aufbaut bzw. die Telefon-App zum Telefonat verleitet. Aber warum sollte das nur dem Pixel 6 der Fall sein? Oder sind doch die Pixel 6-Smartphones Schuld? Es gibt noch keinerlei offizielle Meldung dazu, aber ein Hardware-Problem würde ich dann doch eher ausschließen.

Viel wahrscheinlicher erscheint es derzeit, dass das Problem bei Android 12 liegt. Und weil das Betriebssystem derzeit nur auf den Pixel 6-Smartphones als Neuinstallation ausgeliefert wurde, könnten auch nur diese betroffen sein. Woran es liegt, lässt sich ohne einen tieferen Einblick durch Google aber wohl nur schwer sagen. Es könnte an einer viel zu aggressiv eingestellten Spracherkennung liegen, die jedes Rauschen wahrnimmt. Aber warum gilt das nur für vermeintliche Anruf-Befehle?

Das Ganze ist extrem ärgerlich – und zwar für alle Betroffenen. Die Angerufenen werden belästigt, vor allem in der Nacht und der Pixel 6-Besitzer läuft Gefahr, dass versehentlich Anrufe aufgebaut werden und der Angerufene private Gespräche mithören kann. Das kann je nach Konstellation sehr unschön werden.

Einzige Abhilfe derzeit: Hey Google-Erkennung deaktivieren.

» Android 12 & Material You: Ein merkwürdiges Problem – Wallpaper-Wechsel kann Apps zum Absturz bringen

» Pixel Fold: Vier Kameras, aber unter Pixel 6-Niveau; Leak verrät neue Details zu Googles faltbarem Smartphone

[Reddit]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren