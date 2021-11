Pixel 6: Der Google Assistant ruft nicht mehr an – Fix gegen die lästigen Phantom-Anrufe wird ausgerollt

Gute Nachrichten für alle Besitzer der Pixel 6-Smartphones, die von dem einen oder anderen Problem geplagt sind: Google hat mit dem Rollout des ersten Fix begonnen und verspricht, dass sich die in den letzten Tagen bei recht vielen Nutzern aufgetauchten Phantom-Anrufe nicht mehr wiederholen sollen. Dabei dürfte es sich wohl um ein Problem des Google Assistant gehandelt haben.



Es könnten für einige Pixel 6-Besitzer und deren Telefonbuch-Kontakte unangenehme Tage gewesen sein: Die Smartphones sollen Phantom-Anrufe durchgeführt haben, von denen die Nutzer nichts wussten. Konkret soll der Google Assistant die Telefon-App bemüht und quasi zufällig Personen aus dem Telefonbuch angerufen haben. Bei recht vielen Nutzern, mehrmals und das manchmal auch mitten in der Nacht. Sehr schnell wurde klar, dass das eher ein Assistant- als ein Pixel 6-Problem war, von dem aber nur die Besitzer der neuesten Generation betroffen waren.

Thank you for your patience and bug reports. We have rolled out a fix, please update to the latest version of Google App (12.43.18 or higher) in the Play Store.