Android 12L: Googles neues Betriebssystem ist in den Startlöchern – aber wofür steht der Buchstabe L?

Google hat kürzlich das neue Betriebssystem Android 12L vorgestellt, das sich zwar sehr stark an Android 12 anlehnt, aber auf die spezielle Zielgruppe der großen Displays abzielt. Über die Zukunft dieser neuen Plattform kann nur spekuliert werden – genauso wie über die Bezeichnung. Wofür könnte das “L” in Android 12L stehen? Google scheint daraus ein Geheimnis machen zu wollen.



Viele Jahre lang hat man den Android-Versionen einen süßen Beinamen gegeben, der wie selbstverständlich von vielen Nutzern als offizielle Bezeichnung verwendet wurde. 2019 hat man das mit Android 10 (statt Android Q…) beendet und auch Android R (11) und Android S (12) haben lediglich die aufsteigende Nummer erhalten. Über die Begründung gab es damals viele Diskussionen, doch es wird weder ein Zurück noch nachvollziehbare Gründe geben.

Rückblickend gesehen könnten die Ableger ein guter Grund sein, denn deren Bezeichnungen sind mit den Ablegern schwer umzusetzen. Das neue Android 12L hieße dann “Android Snow Cone L” – wenig vorteilhaft. Doch die große Frage ist, wofür das L eigentlich steht, denn Google hatte das bei der Ankündigung nicht angesprochen und auch in einem Interview hat man diese Frage nun offen gelassen und scherzhaft von einem Mysterium gesprochen:

XDA: What does the ‘L’ in Android 12L stand for?

Sameer: It’s kind of mysterious, isn’t it? Maybe we should leave it mysterious.