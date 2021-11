Android: Das Ende einer süßen Tradition – die Figuren von Cupcake bis Android 10 im Googleplex-Vorgarten

Google hat den Android-Versionen bis vor wenigen Jahren süße Beinamen gegeben, die nicht nur intern, sondern auch umgangssprachlich und im Alltag zum Einsatz kamen. Passend zu jeder Version gab es nach der Süßspeise modelliertes Maskottchen, die man nicht nur grafisch zeigte, sondern sich auch in den Vorgarten des Hauptquartiers gestallt hat – wo sie bis heute residieren. Wir blicken auf diese süße Tradition zurück, die leider vor zwei Jahren eingestellt wurde.



Mit der Android-Version 1.5 hatte Google begonnen, dem Betriebssystem einen Beinamen zu verpassen, der stets eine amerikanische Süßspeise beschreibt und in jedem Jahr einen Schritt weiter durch das Alphabet machte. Weil es die dritte Android-Version gewesen ist, hat man auch im Alphabet beim dritten Buchstaben begonnen und diese Version “Cupcake” genannt, gefolgt von Donut, Eclair und so weiter. Gleichzeitig wurde damit begonnen, eine passende Figur im Googleplex aufzustellen.

Google hat die süße Tradition der Benennung der Android-Versionen leider im Jahr 2019 gebrochen und setzt stattdessen nur noch auf die Nummerierung der Versionen, die wohl global leichter zu durchschauen ist. Nachvollziehbar ist das nicht, denn leider beraubte man sich damit selbst auch der kultigen Figuren im Vorgarten des Hauptquartiers. Denn tatsächlich erhielt jede Version mindestens ein modelliertes Maskottchen, die als beliebtes Fotomotiv gelten.

Und nun der Blick in den Google-Vorgarten, der bis heute alle Figuren beherbergt, die dort hoffentlich noch für lange Zeit stehen werden. Tatsächlich hat man Android 10 noch aufgestellt – vermutlich nicht in der ersten Reihe -, doch mit Android 11 hat man auch damit aufgehört und mittlerweile ist man Augmented Reality-Figuren angekommen, die sich niemand mehr in den Vorgarten stellen muss.









Android Cupcake

Android Donut

Android Eclair

» Video von der Aufstellung der Eclair-Figur

Android Frozen Yoghurt

» Mehr Informationen & Bilder der Android Frozen Yoghurt-Figur









Android Gingerbread

» Video von der Aufstellung der Gingerbread-Figur

Android Honeycomb

Android Ice Cream Sandwich

» Mehr Informationen & Bilder zur Android Ice Cream Sandwich-Figur

Android Jelly Bean

» Mehr Informationen & Bilder zur Android Jelly Bean-Figur









Android KitKat

» Mehr Informationen & Bilder zur Android KitKat-Figur

Android Lollipop

» Mehr Informationen & Bilder zur Android Lollipop-Figur

Android Marshmallow

» Mehr Informationen & Bilder zur Android Marshmallow-Figur









Android Nougat

» Bilder von der Figur in der Hauptstadt des Nougat

Android Oreo

» Mehr Informationen & Fotos der Android Oreo-Figur

» Behind the Scenes-Video von der Aufstellung

Android Pie

» Mehr Informationen & Fotos der Android Pie-Figur









Android 10

Android 11

Android 12

Tatsächlich soll es Android 10 noch in den Googleplex-Vorgarten geschafft haben, doch bei Android 11 und Android 12 hat man dann darauf verzichtet – zumindest finde ich keinerlei Bilder oder Informationen. Wer möchte, kann das Android 12-Logo derzeit als Augmented Reality-Version genau betrachten und an beliebigen Orten platzieren.

