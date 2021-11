Android 12: Diese Samsung-Smartphones werden das Update auf Android 12 & OneUI 4.0 erhalten (Zeitplan)

Das neue Android 12 macht große Schritte, denn in diesen Tagen kam es nach dem Rollout auf die Pixel-Smartphones auch bei den ersten Samsung-Nutzern an. Der Rollout auf die Galaxy S21-Familie ist abgeschlossen und gleichzeitig haben sich die Südkoreaner dazu geäußert, welche Smartphones das Update noch erhalten werden – und wann. Hier findet ihr die Übersicht der erwarteten Updates.



Android 12 ist nun schon wieder einige Wochen offiziell und die allermeisten Herstellern werkeln an zeitnahen Updates für ihre Smartphones. Samsung hat das Rennen um den ersten großen Hersteller nach Google gewonnen und am Montag mit dem Rollout von Android 12 auf die Galaxy S21-Familie begonnen (Hier alle Informationen). Gleichzeitig hat man die One UI 4.0-Oberfläche im Gepäck, die bei Samsung-Fans mittlerweile sehr gut ankommt.

In den letzten Wochen kursierten mehrfach Listen mit Samsung-Geräten, die das Update auf Android 12 erhalten sollen. Diese hatten zwar eine offizielle Grundlage, wurden aber entweder niemals veröffentlicht, schnell zurückgezogen oder galten nur für einzelne Regionen. Jetzt hat Samsung über die deutsche Members-App verraten, welche Geräte das Update erhalten werden und wann damit zu rechnen ist. Es ist davon auszugehen, dass es sich davon nun um die endgültige Liste handelt.

Im Folgenden findet ihr die von Samsung veröffentlichte Liste, die der Liste aus Japan doch recht ähnlich ist. Echte Überraschungen sind nicht dabei, denn man hält sich an die Update-Versprechen und wird vielleicht nur für wenige Geräte zusätzliche Updates anbieten, die man ursprünglich nicht versprochen hatte.









Diese Samsung-Smartphones werden das Update erhalten

Dezember: Z Flip3 5G, Z Fold3 5G, S21 5G, S21+ 5G, S21 Ultra 5G

Z Flip3 5G, Z Fold3 5G, S21 5G, S21+ 5G, S21 Ultra 5G Januar: S20 Ultra 5G, S20+ 5G, S20+, S20 5G, S20, S20 FE 5G, S20 FE, Z Fold2, Z Flip, Z Flip 5G, Note20 Ultra 5G, Note20 5G, Note20, Note10+ 5G, Note10+, Note10, S10 5G, S10+, S10, S10e, S10 Lite

S20 Ultra 5G, S20+ 5G, S20+, S20 5G, S20, S20 FE 5G, S20 FE, Z Fold2, Z Flip, Z Flip 5G, Note20 Ultra 5G, Note20 5G, Note20, Note10+ 5G, Note10+, Note10, S10 5G, S10+, S10, S10e, S10 Lite Februar: Note10 Lite, Fold, A72, A42 5G, Tab S7, Tab S7+

Note10 Lite, Fold, A72, A42 5G, Tab S7, Tab S7+ April: A51, A72, A90 5G, Tab S7 FE 5G

A51, A72, A90 5G, Tab S7 FE 5G Mai: X Cover Pro, A32 5G, Tab Active3, Tab S6, Tab S6 Lite

X Cover Pro, A32 5G, Tab Active3, Tab S6, Tab S6 Lite Juni: M21, M31, M31s, M32, A22, A31, A32, A41, Tab A7 (2020), Tab A7 Lite

M21, M31, M31s, M32, A22, A31, A32, A41, Tab A7 (2020), Tab A7 Lite Juli: M11, M12, A03s, A12, A22 5G

M11, M12, A03s, A12, A22 5G August: A02s, A21s

Eine ausführlichere und sortierte Liste findet ihr in diesem Artikel.

Die Liste stammt diesmal ganz offiziell von Samsung und wurde in der hauseigenen Members-App veröffentlicht. Dennoch erhebt sie keinen Anspruch auf Vollständigkeit und aus unvorhergesehenen Gründen kann sich auch immer mal wieder der eine oder andere Termin verschieben. Sollte euer Gerät in dieser Liste aufgeführt sein, solltet ihr das Update aber mit sehr sehr großer Sicherheit früher oder später erhalten.

