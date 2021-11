Android 12: Samsung macht das Rennen – beginnt mit Rollout von One UI 4.0 auf die Galaxy S21-Smartphones

Google hat vor gerade einmal zwei Wochen mit dem Rollout von Android 12 auf die Pixel-Smartphones begonnen und jetzt legt der erste große Smartphone-Hersteller nach: Samsung hat nach einer sehr schnellen Beta-Phase nun mit dem Rollout von Android 12 inklusive OneUI 4.0 auf die Smartphones der S21-Serie begonnen. In diesen Tagen erhalten das Galaxy S21, S21+ und das S21 Ultra das Update.



Samsung hat sich in Sachen Android-Updates vom schwarzen Schaf zum weißen Engel und Vorreiter entwickelt, der nicht nur bei seinen Flaggschiffen gehörig Druck macht, sondern gerade bei den Sicherheitsupdates sehr häufig sogar Google zuvorkommt. Und so ist es nicht erstaunlich, dass man nun als erster großer Hersteller neben Google mit dem Rollout von Android 12 beginnen kann – und das gleich auf alle drei Flaggschiffe des Jahres 2021.

Die drei Smartphones Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ sowie das Samsung Galaxy S21 Ultra werden ab sofort weltweit mit dem Update versorgt, das zuvor bereits in vier Beta-Versionen auf die Geräte kam. Mit im Gepäck hat man OneUI 4.0 mit allen bereits bekannten Neuerungen. Das dynamische Theming des Android 12 Material You Designs ist nicht an Bord, aber auch Samsungs Designer waren fleißig und haben die Oberflächen angepasst.

Alle Informationen findet ihr in den zahlreichen Samsung-nahen Blogs und Medien und würden hier ein wenig zu weit führen. Durch den weltweiten Rollout kann der Download etwas länger dauern oder vielleicht erst in einigen Tagen für alle Nutzer angeboten werden.

[9to5Google]

