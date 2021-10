Pixel 6: Die Google Original Chips sind da – Google verschickt Überraschungen an einige Nutzer (Video)

Google hat kürzlich im Rahmen des Marketings rund um die Pixel 6-Smartphones die leckeren Pixel Original Chips vorgestellt, deren Vorzüge sogar mit einem eigens produzierten Spot beworben wurde. Aber wer dachte, dass die Google-Chips nur ein Spaß waren, hat sich getäuscht. Nun wurden die Chips in verschiedenen Farben tatsächlich an viele interessierte Nutzer verschickt.



Das Marketing rund um die Pixel 6-Smartphones ist längst angelaufen und trägt schon jetzt – vor der Präsentation – merkwürdige Blüten. Google Japan zeigt sich derzeit offenbar von der spaßigen Seite und hat vor wenigen Tagen die Pixel Original Chips angekündigt, die nicht nur einen doppeldeutigen Namen tragen, sondern auch im bekannten Design der neuen Pixel-Smartphones gehalten sind.

Damals nahm man von schnellen Nutzern Vorbestellungen entgegen, denn die leckeren Kartoffelchips in der Geschmacksrichtung salzig waren auf 1000 Stück limitiert und wurden nun tatsächlich verschickt. Die Nutzer hatten die Wahl zwischen verschiedenen Farben und können sich nun schon einmal eine Chips-Tüte an das Ohr halten, um sich einen Eindruck vom Aussehen des begehrten neuen Smartphones zu verschaffen. Schaut euch dazu auch das unten eingebundene Video an.

Bei Twitter wurden in diesen Tagen einige Bilder veröffentlicht, die den Inhalt des Pakets zeigen. Eine relativ gesehen hochwertige Box, die wohl teurer war als die Chips, eine Karte mit der japanischen Marketing-Aktion sowie natürlich die begehrten Kartoffelchips, auf die alle Nutzer so lange gewartet haben.









Viele weitere Bilder und Informationen zu diesen Chips findet ihr in diesem Artikel. Es ist übrigens nicht der einzige Spaß, den sich Google Japan in diesen Tagen hat einfallen lassen. Erst vor wenigen Tagen wurde das neue physische Gboard angekündigt, das zugleich als Teetasse fungiert und ganze ohne Spaß eigentlich recht praktisch aussieht. Vielleicht etwas ungewöhnlich, aber neue Tastaturformen und ein wenig Fingerübung kann nie schaden. Mehr dazu im folgenden Artikel:

» Gboard: Googles zeigt neue physische Tastatur auf einer Teetasse – Aprilscherz im Oktober (Galerie & Video)

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren