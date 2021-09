Wear OS: Diese Apps braucht ihr laut Google unbedingt – zwei davon sind gar nicht mehr verfügbar

Der große Neustart von Wear OS ist zumindest in der ersten Phase in die Hose gegangen und sorgt daher eher für lange Gesichter statt für Begeisterung. Doch auch an anderer Stelle läuft es für Wear OS nicht unbedingt rund, denn nun ist im Play Store eine Kategorie mit Apps aufgetaucht, die alle Wear OS-Nutzer unbedingt brauchen. Leider sind zwei davon schon gar nicht mehr verfügbar.



Der Google Play Store wird an einigen Stellen redaktionell betreut und stellt immer wieder Listen für spezielle Nutzergruppen oder Interessen zusammen. Seit wenigen Tagen erhalten Smartwatch-Nutzer eine Zusammenstellung mit Apps, die sie unbedingt für ihr Wear OS-Smartwatch benötigen. Die Rede ist von “Essential Apps”, ohne die eine Smartwatch wohl keinen Spaß macht. Über die Formulierung kann man streiten, doch viel interessanter ist der Inhalt.

Auf obigem Screenshot seht ihr die empfohlenen Apps. Leider ist die beworbene Uber-App schon seit Wochen nicht mehr verfügbar und Telegram hat gerade erst angekündigt, der Wear OS-App den Stecker zu ziehen und unterstützt die Smartwatches aktuell gar nicht mehr. Problematisch daran ist, dass die Apps in ihrer Smartphone-Version weiterhin zur Verfügung stehen, sodass man als Nutzer die Einstellung dieser Smartwatch-Apps gar nicht bemerkt. Erst nach der Installation und einer längeren Suche wird man merken, dass etwas nicht passt.

Ist nur ein kleiner Fauxpas und wäre eigentlich kaum der Rede wert, aber durch die Formulierung, die Tatsache, dass es gleich zwei Apps sind und das allgemein bisher unglückliche Händchen beim Wear OS-Neustart ist es dann doch eine weitere interessante Anekdote.

