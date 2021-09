Wear OS: Update für Google Messages wird ausgerollt – Messenger erhält neues Design auf allen Smartwatches

Im Zuge des großen Neustarts von Wear Os hat Google eine Reihe von neuen oder überarbeiteten Apps angekündigt – darunter auch eine modernisierte Oberfläche für Google Messages. Die Messenger-App erhält nun auch auf Smartwatch der aktuellen Generationen ein neues Design, das an vielen Stellen größere Veränderungen, aber keine funktionalen Neuerungen, mit sich bringt.



Einige neue Google-Apps für Smartwatches werden leider nur für Wear OS 3 angeboten, so wie die beiden Apps YouTube Music und Google Maps – aber das gilt glücklicherweise nicht für alle. In diesen Tagen beginnt der Rollout von Google Messages für Wear OS, das auch auf Smartwatches mit den Betriebssystemen der zweiten Generation ankommt. Das moderne Design erinnert an das neue Wear OS und vielleicht auch ein bisschen an Material You und lässt sich offenbar auch auf vorherigen Generationen umsetzen.

Die auffälligste Neuerung ist es sicherlich, dass der blaue Hintergrund aus der App entfernt wurde und diese nun vollständig auf schwarze Oberfläche setzt – ähnlich wie Google Maps und auch YouTube Music. Das sorgt für ein einheitlicheres Erscheinungsbild und bessere Kontraste bei verschiedenfarbigen Elementen auf der Oberfläche. Alle Elemente sind nun abgerundet und besitzen den schicken Scroll-Effekt, der die aktuelle Auswahl in der Mitte der Smartwatch hervorhebt. In folgender Animation könnt ihr das sehen.









Einige Elemente sind nun an anderer Stelle angeordnet, die abgerundeten Ecken sorgen für ein schickeres Erscheinungsbild und an vielen Stellen wird man als Powernutzer kleinere Veränderungen bemerken. Ein großes Redesign ist das nicht unbedingt, aber für Smartwatch-Verhältnisse schon ein großes Update, das aber leider keine neuen Funktionen mit an Bord hat. Das Scrollen durch Konversationen und beantworten von Nachrichten war auch vorher schon möglich.

Das Update auf Google Messages 9.2.030 für Wear OS wird seit dem Wochenende ausgerollt und sollte im Laufe der nächsten Tage bei allen Nutzer ankommen.

