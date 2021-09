GMail: Umbau zur Kommunikationsplattform kommt in Kürze – viele Screenshots zeigen die neue Oberfläche

Google hat GMail unter Android vor wenigen Tagen ein neues Design spendiert, das erste Bestandteile von Material You in die App bringt. Aber auch im Web wird es in Kürze ein großes Redesign geben, mit dem sich GMail in etwas verwandeln könnte, das es schon seit vielen Jahren sein möchte: Eine Kommunikationsplattform mit integrierten Messenger-Produkten. Auf ersten Screenshots ist bereits zu sehen, wohin die Reise geht.



Kaum zu glauben, aber GMail hat in diesem Jahr bereits den 17. Geburtstag gefeiert und könnte sich schon in Kürze so stark wandeln, wie noch nie zuvor in der langen Geschichte der Plattform. In einer einheitlichen Oberfläche soll GMail zum Bestandteil einer größeren Kommunikationsplattform werden, die zusätzlich Google Chat, Google Meet sowie die Spaces und eine Art Kontaktverwaltung erhält.

Angekündigt hat sich dieser Wandel schon im vergangenen Jahr mit der Öffnung von Google Chat und Google Meet für Privatnutzer sowie der kurz darauf erfolgten Verknüpfung der Android-Apps. Obwohl sehr viele Nutzer die Leiste am unteren Rand wieder ausblenden, zumindest lässt sich das auch den zahlreichen Reaktionen erahnen, bringt man diese Leiste in Kürze in den Browser. Eine solche Leiste gibt es schon seit längerer Zeit bei Google Fotos, allerdings fungiert sie dort als interne Navigation, während sie in der neuen Kommunikationsplattform dem Wechsel zwischen den einzelnen Apps dient.

Einen ersten großen Schritt gab es schon vor einigen Monaten, als GMail in Google Workspace umbenannt wurde – zumindest auf dem Splashscreen beim Start der App. Die folgenden Screenshots zeigen, warum es diese Umbenennung gegeben hat und wie sie sich in Kürze auf die Oberfläche auswirken wird.

















Auf den ersten Blick sieht das nicht wirklich übersichtlich aus, was aber auch daran liegt, dass man für die Screenshots den Spaces-Bereich gewählt hat, der eigene Untermenüs bietet und dann auch noch andere Inhalte einblendet. Screenshots von der echten GMail-Oberfläche gibt es leider nicht, aber der Aufbau auf den Screenshots lässt vermuten, dass sich gar nicht so viel ändern wird. Die größte Neuerung ist der äußere Rahmen mit der Navigation zwischen den einzelnen Kommunikations-Anwendungen.

Unter dieser äußeren Navigation an der linken Seite gibt es die zuletzt kontaktierten Personen, die sich darüber sehr schnell erreichen lassen. Weitere Elemente wie die Suchleiste oder der Button zum Erstellen neuer Inhalte sind ebenfalls an diese Stelle gewandert und mache innerhalb er einzelnen Apps Platz auf der leicht verkleinerten Fläche. Im rechten Bereich des grauen Außenrings gibt es den Wechsel zu weiteren Apps und Seitenleisten, so wie man das jetzt schon aus der Oberfläche von GMail, Docs & Co. kennt.

Diese neue Oberfläche wurde bereits im Juni angekündigt und sollte “später im Sommer” ausgerollt werden. Dieser Zeitpunkt wäre bald gekommen, sodass wir davon ausgehen können, dass wir noch in diesem Monat die neue Oberfläche sehen werden. Die große Frage wird sein: Lässt sich das wieder abschalten?

