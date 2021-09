Google Kontakte: So lassen sich Kontakte archivieren (statt löschen) – für mehr Übersicht im Telefonbuch

In der Kontaktverwaltung Google Kontakte können sich im Laufe der Jahre sehr viele Einträge ansammeln, die aus den unterschiedlichsten Apps und auch Gründen dort hinzugefügt werden. Regelmäßiges Aufräumen der Kontaktliste kann sich als sehr gute Idee erweisen, aber auch zum Problem werden. Mit Google Kontakte habt ihr die Möglichkeit, einzelne Personen nicht nur zu löschen, sondern auch zu archivieren.



Eine Kontaktverwaltung ist ein sehr zentraler Bestandteil des Smartphones, von GMail und von zahlreichen Apps, die darauf zugreifen. Wer seine Kontaktliste schon sehr lange pflegt und vielleicht auch regelmäßig aus den unterschiedlichsten Gründen neue Menschen kennenlernt, hat im Laufe der Zeit allerdings eine sehr lange Liste. Natürlich kann man sie durch Labels organisieren und über die Suchfunktion schnell die gewünschte Person finden, aber die endlos lange Liste an Personen im Telefonbuch muss nicht unbedingt sein.

Nun könnte man vermutlich nicht mehr benötigte Kontakte einfach löschen, doch das ist immer so eine Sache. Wer das tatsächlich regelmäßig tut, kam vielleicht schon öfter in die Situation, plötzlich doch wieder eine Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Anschrift oder anderes zu benötigen und hat dann ein Problem. Glücklicherweise bietet Google Kontakte aber noch eine weitere Möglichkeit, mit der sich Einträge aus der Liste entfernen lassen, ohne sie dauerhaft zu löschen. Gewissermaßen eine Archivieren-Funktion.

Die Kontaktliste kann in der Praxis mit dem GMail-Posteingang oder dem Google Fotos-Fotostream verglichen werden. Wird etwas nicht mehr benötigt, kann es archiviert werden und ist somit aus dem Blick – aber dennoch nicht gelöscht. Wie das bei Google Fotos geht, haben wir euch erst kürzlich in diesem Artikel beschrieben. Und nun zur Archivieren-Funktion von Google Kontakte, die nur etwas anders heißt und leider einen kleinen Nachteil hat.









So lassen sich Kontakte archivieren

Das Feature steht nur in der Webversion von Google Kontakte zur Verfügung. Dort könnt ihr einfach einen einzelnen oder mehrere Einträge auswählen und dann im Kontextmenü auf “Nicht in Kontakte anzeigen” klicken. Anschließend verschwindet der Eintrag aus der Liste und ist an anderer Stelle sowie über die Suchfunktion zu finden. Auf obigem Screenshot könnt ihr das sehen.

So findet ihr eure archivierten Kontakte

Ist ein Kontakt archiviert, findet sich dieser unter dem Menüeintrag “Weitere Kontakte” (Hier der Direktlink). Das ist eine ganz normale Auflistung und vergleichbar mit einem Label. Auf dem Smartphone ist diese Liste leider nicht abrufbar, sodass ihr zur Nutzung eines archivierten Kontakts unter Android entweder die Suchfunktion bemühen müsst oder eventuell ein Label für diese archivierten Kontakte erstellen und diese darüber aufrufen könnt.

—

Warum Google Kontakte auf solch merkwürdige Bezeichnungen bzw. Umsetzungen setzt, lässt sich nur schwer sagen. Ähnlich verhält es sich mit der Kontakte wiederherstellen-Funktion. Wer das aber erst einmal für sich entdeckt hat, kann endlich ein wenig Ordnung schaffen 🙂

